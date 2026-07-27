El Barça ya está en St. George's Park: comienza la pretemporada de Flick en Inglaterra

El FC Barcelona ya se encuentra en Inglaterra. La expedición blaugrana aterrizó este lunes en el aeropuerto de East Midlands sobre las 15:00 horas (horario peninsular español) para iniciar su concentración de pretemporada en St. George's Park, la ciudad deportiva de la Federación Inglesa (FA), donde Hansi Flick preparará al equipo hasta el próximo 3 de agosto.

Tras el viaje, la plantilla se desplazó en dos autocares hasta el complejo situado en Burton upon Trent, en el que quedará alojada en el hotel Hilton integrado en las instalaciones.

A su llegada, la expedición blaugrana encontró las banderas del recinto a media asta en señal de duelo por el reciente fallecimiento de Kevin Keegan. La leyenda del fútbol inglés falleció a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer, y St. George's Park quiso rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol británico.

El equipo también contó con la presencia de algunos miembros de la dirección deportiva. Bojan Krkic y Alejandro Echevarría han viajado junto al equipo desde el primer día de la concentración, mientras que Deco se incorporará el miércoles y el presidente Joan Laporta hará lo propio el viernes.

Alejandro Echevarria y Bojan viajan con el equipo para presenciar el 'stage' inglés / Ferran Correas

Primera sesión y protagonismo para La Masia

Tras instalarse en el hotel, el Barça afrontará este mismo lunes su primer entrenamiento de la concentración. La sesión, programada para las 19:00 horas (hora peninsular española), servirá para que Hansi Flick empiece a trabajar los primeros conceptos físicos y tácticos con un grupo en el que conviven futbolistas del primer equipo, nuevos fichajes y una amplia representación de la cantera.

Hasta 17 jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil forman parte de la expedición, una nueva demostración de la confianza que el técnico alemán deposita en La Masia durante esta pretemporada.

Ter Stegen y De Jong, las principales novedades

La convocatoria dejó dos nombres propios. Marc-André ter Stegen viajó con el resto de la expedición pese a que su salida del club continúa encarrilada. El guardameta alemán está cerca de cerrar su cesión al Ajax, aunque varios asuntos fiscales han retrasado el cierre definitivo de la operación. Mientras no se formalice el acuerdo, sigue trabajando con normalidad junto al resto de la plantilla y no se descarta que pueda disputar algún amistoso.

El FC Barcelona ya ha aterrizado en Inglaterra listo para el 'stage' / FC BARCELONA

También forma parte del grupo Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés continúa recuperándose de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha que sufrió durante el Mundial. El jugador optó por un tratamiento conservador y aprovechará la concentración en Inglaterra para continuar con su rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

Con este 'stage' en St. George's Park, Hansi Flick busca seguir asentando las bases de su proyecto, integrar a los jóvenes y elevar el nivel competitivo del equipo antes de afrontar los próximos compromisos de pretemporada. El regreso a Barcelona está previsto para el 3 de agosto, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio del nuevo curso.