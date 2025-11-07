En directo
FC BARCELONA
El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo hoy: entrenamiento, discursos y última hora, en vivo
Sigue el minuto a minuto del esperado retorno del FC Barcelona al Camp Nou con un entrenamiento de puertas abiertas
¡Ya se han abierto las puertas del Camp Nou dos años y medio después!
Gran expectación entre los hinchas culés.
El Camp Nou está preparado para recibir a los aficionados, los medios de comunicación han podido acceder.
Ya hay colas en las inmediaciones del Camp Nou para entrar en el recinto blaugrana. Las puertas se abren a las 9.30 h.
El test es importante para compobar que toda la logística del estadio funciona correctamente, pensando en el regreso con 45.000 espectadores que el presidente, Joan Laporta, fijó para el 22 de noviembre ante el Athletic Club o el 29 de noviembre cntra el Alavés. De ser el día 29, coincidiría con el aniversario de la fundación del club.
Está previsto que los accesos al Spotify Camp Nou se abran a partir de las 9.30 horas para que los seguidores puedan acceder cómodamente a la nueva instalación. Estos son los detalles de la jornada de puertas abiertas junto a Lamine Yamal, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Robert Lewandowski y el resto de estrellas blaugrana, y las recomendaciones que hace el FC Barcelona para que todo transcurra de la mejor manera:
¡Hola a todos! Viernes importante para el FC Barcelona, pues su primer equipo de fútbol regresa al Spotify Camp Nou dos años y medio después de jugar su último partido frente al Mallorca el 28 de mayo de 2023. Un encuentro que también se convirtió en el homenaje de despedida a dos leyendas del club como Jordi Alba y Sergio Busquets.
Desde entonces, el coliseo azulgrana ha estado (y sigue) en obras y en este 7 de noviembre reabre sus puertas para acoger un entrenamiento con público; más de 23.000 seguidores que, al mismo tiempo que colaboran para poner a prueba el Estadi en su fase A1, podrán disfrutar en directo de las evoluciones de los jugadores de Hansi Flick.
- Todos los jugadores del Barça piensan que es una táctica kamikaze
- Henry sentencia al Barça: 'Jugando así no se gana nada en Europa
- Lo que no se vio del Brujas-Barça: la conversación de Casadó, el lío con los juveniles, la espera de Carles Puigdemont...
- El momento de Koundé es cosa de Brujas
- Flick no cree en controlar los partidos con la pelota
- Sorprendentes declaraciones del hermano de Szczesny: 'Prefiere ser suplente en el Barça
- Arthur impresiona de nuevo
- Rashford se apaga en Brujas (y agita el debate)