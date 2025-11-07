El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo hoy: entrenamiento, discursos y última hora, en vivo

¡Hola a todos! Viernes importante para el FC Barcelona, pues su primer equipo de fútbol regresa al Spotify Camp Nou dos años y medio después de jugar su último partido frente al Mallorca el 28 de mayo de 2023. Un encuentro que también se convirtió en el homenaje de despedida a dos leyendas del club como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Desde entonces, el coliseo azulgrana ha estado (y sigue) en obras y en este 7 de noviembre reabre sus puertas para acoger un entrenamiento con público; más de 23.000 seguidores que, al mismo tiempo que colaboran para poner a prueba el Estadi en su fase A1, podrán disfrutar en directo de las evoluciones de los jugadores de Hansi Flick.