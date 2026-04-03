El Barça, sin sorpresas ante el Atlético de Madrid

El Barça ultima la puesta a punto para el exigente triple enfrentamiento ante el Atlético de Madrid con una sesión marcada por el buen ambiente y algunas imágenes destacadas en la Ciutat Esportiva.

El equipo de Hansi Flick completó un entrenamiento con los primeros minutos abiertos a la prensa antes del duelo de la jornada 30 de LaLiga, en el que los azulgranas llegan como líderes con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y con los rojiblancos, cuartos, a 16.

Lamine Yamal centró todas las miradas. El ‘10’ azulgrana, protagonista en los últimos días tras el episodio racista vivido en Cornellà contra la selección egipcia cuando se escucharon gritos de "musulmán el que no bote", saltó inicialmente en solitario al terreno de juego, aunque pronto se le vio integrado y sonriente con el grupo.

Especialmente significativa fue el abrazo con Bardghji, en una imagen que transmite el buen ambiente para recuperar anímicamente a un Lamine que acabó el parón tocado por el episodio vivido en el RCDE Stadium con unos hechos que el propio jugador condenó en sus redes.

En el apartado físico, Alejandro Balde y Jules Koundé volvieron a entrenar con total normalidad como en el resto de la semana, confirmando las buenas sensaciones de los últimos días. Se espera que ambos reciban el alta y entren en la convocatoria del partido de mañana en el Metropolitano.

Por contra, no estuvieron presentes Frenkie de Jong, Raphinha ni Andreas Christensen, ausencias previstas. Flick completó el entrenamiento con Kochen, Espart y Tommy Marqués, del filial.

La sesión contó además con una visita institucional. Joan Laporta, presidente electo, acudió a la Ciutat Esportiva invitado por Rafa Yuste para trasladar su apoyo a la plantilla antes de una semana decisiva. El Barça se prepara para una auténtica batalla ante el Atlético, con tres partidos consecutivos —Liga y cuartos de Champions— que pueden marcar el rumbo de la temporada.