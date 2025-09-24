El Barça sonríe con la mejor versión de un espectacular Dani Olmo

Ha sido empezar el otoño y aparecer con toda su fuerza Dani Olmo. El jugador de Terrassa da por cerrado un inicio de temporada titubeante en el que no ha sido titular en ninguna ocasión. Fue empezar la nueva estación, en la primera oportunidad que le dio Flick para salir de inicio, cuando el centrocampista destapó el tarro de las esencias.

Contra el Getafe jugó los 90 minutos (no ocurría desde enero de 2025) y fue clave en la victoria del Barcelona con un gol y una asistencia magistral con la que mostró toda su calidad. Un partido completo de mediapunta total, creativo y agresivo sin balón ayudando en la presión.

Vista la manera de funcionar de Flick en este inicio de curso, Dani Olmo ya sabe lo que le espera. El técnico premia al que se sale. Ocurrió con Fermín, Rashford, Lewandowski... Quien brilla o marca juega los siguientes partidos. Se gana la continuidad. Y es lo que le espera a Dani Olmo a partir de ahora. La puerta para seguir brillando está abierta de par en par. Flick responde con minutos a quien decide en el campo. Y Olmo está listo.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Dani Olmo / Dani Barbeito

Respuesta en el campo

La semana pasada, aprovechando la sintonía excelente entre su entorno y el club, hubo una reunión —avanzada por SPORT— en forma de comida en un restaurante de Barcelona en la que se habló sobre la situación del jugador. Cierto es que hasta entonces su participación había sido intermitente y, como es lógico en quien quiere aportar más, asomaba cierta inquietud.

Desde el Barça se le transmitió que la confianza era absoluta y que todo dependía de que mantuviera ese nivel que ya había mostrado en otras etapas.

Pese a que no estaba teniendo toda la continuidad deseada, la respuesta en el césped fue inmediata. Porque así es él, un futbolista de hechos y no de palabras. Lejos de malas caras por querer jugar, el futbolista respondió donde debe hacerlo: en el terreno de juego.

Dani Olmo, en acción contra el Getafe / DANI BARBEITO

Paso adelante

Dani Olmo encara a un nivel excelso un tramo decisivo de la temporada. Después de su actuación ante el Getafe y coincidiendo con las sensibles bajas en el centro del campo, el de Terrassa tendrá la responsabilidad de liderar la parcela ofensiva del centro del campo, dado que Fermín López estará unas tres semanas fuera por una lesión muscular y Gavi fuera de combate durante cuatro o cinco meses.

Ambas ausencias le obligan a dar un paso al frente ahora que, lógicamente, tendrá aún más minutos y presencia en el terreno de juego.

Su partido es de aquellos que hacen que el aficionado pague por verle en el estadio. En el Johan Cruyff se coreó su nombre y hubo murmullo en cada balón que tocaba, especialmente con el pase de tacón que generó el primer gol.

Y no es casualidad, ya que cuando Olmo sonríe, el ataque azulgrana gana mucho y el Barça parece otro. Si mantiene esta dinámica, su temporada puede ser la confirmación (por si a alguien le quedaba duda) de un gran fichaje. Y lo del domingo fue el principio de algo grande.