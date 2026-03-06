El Barça sondeó la situación de Evan Ndicka

El Barça sigue rastreando el mercado de cara al próximo verano con una idea clara. La dirección deportiva quiere reforzar el eje de la defensa con un central zurdo, un perfil que el club considera importante tras la dolora salida de Íñigo Martínez. Por ahora, aún no hay una decisión tomada sobre qué futbolista será el elegido dado que es una decisión que dependerá mucho del Fair Play y de la situación económica de un equipo que sigue trabajando en los despachos para llegar a la regla del 1:1.

En las oficinas del club se trabaja desde hace meses en analizar como debe ser el perfil del central elegido. Los responsables deportivos mantienen contacto constante con la red de scouters del Barça, que llevan tiempo siguiendo a varios defensores interesantes en distintas ligas europeas. Asimismo, también se realizan consultas discretas con agentes para conocer situaciones contractuales y posibles escenarios de mercado.

En este contexto, según ha podido saber SPORT, el Barça ha realizado consultas iniciales para conocer la situación de Evan Ndicka, central zurdo de la AS Roma. El defensor marfileño encaja en varios de los requisitos que busca el club. Es un central alto, con buena salida de balón y con el perfil zurdo que tanto valora el cuerpo técnico. Fuentes del equipo italiano aseguran no haber recibido ningun contacto por parte del club azulgrana, lo que refuerza la idea que la dirección deportiva culé únicamente se ha aproximado a su entorno, aunque tampoco descartan una venta el verano que viene.

En cualquier caso, conviene poner la situación en su contexto. El interés del Barça se limita por ahora a un simple sondeo para conocer las condiciones del jugador y su situación en el mercado. No existe ninguna negociación abierta ni el club ha trasladado seriamente a su entorno la intención de ficharlo. Se trata únicamente de una de las varias opciones que se están estudiando dentro del trabajo habitual de seguimiento de futbolistas.

Titular indiscutible

Ndicka, de 26 años, está firmando una temporada sólida. En el presente curso ha disputado 31 partidos oficiales con 2.511 minutos, en los que ha marcado 3 goles y ha visto 6 tarjetas amarillas. Su regularidad y su presencia física lo han convertido en un defensor importante dentro de su equipo.

El central ya sabe lo que es jugar en el Camp Nou. En 2022 fue titular con el Eintracht Frankfurt en el recordado partido de Europa League en el que el conjunto alemán se impuso por 2-3 en Barcelona. Aquel encuentro terminó con su expulsión y con la clasificación del Frankfurt tras un global de 3-4.

Por ahora, su nombre es solo uno más en la lista. El Barça continúa analizando perfiles y recopilando información antes de tomar cualquier decisión definitiva de cara al mercado de verano.