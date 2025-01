El Barça tiene la solución al 'caso Ibrahim Diarra'

Mientras Ibrahim Diarra sigue en su país solucionando trámites burocráticos, como informamos en SPORT y ratificó el técnico Albert Sánchez en rueda de prensa, el club azulgrana sigue perfilando una solución para dar cabida al delantero maliense, de 18 años, antes de la finalización del mercado invernal.

El propio Albert Sánchez no quiso ser muy explícito, a pregunta de SPORT, en la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-3 contra la Ponferradina. "Diarra está en su país, porque falta algo de documentación para poderle inscribir y el tema de la inscripción vamos a ver cómo acaba el mercado, hasta el 31 de enero tenemos tiempo para ver si hay alguna salida, si no, qué tipo de licencia se hace, pero estamos en ello".

El Barça tiene varios 'frentes abiertos' para aligerar plantilla, pues además de dar espacio a Ibrahim Diarra se plantearía alguna incorporación más para reforzar un equipo que lo está pasando realmente mal esta temporada, sobre todo como local, donde acumula 4 meses sin vencer en el Estadi Johan Cruyff.

La operación que estaría más avanzada es la cesión del lateral zurdo Edu Sánchez al Mérida, que ocupa posiciones de play-off en el Grupo 2 de la Primera RFEF. El extremeño no entra en los planes de Albert Sánchez, y de hecho, ya hace 2 partidos que no va ni convocado.

La noticia que adelantó Ángel García, de 'Cazurreando' se va cociendo a fuego lento y se debe concretar en los próximos días, cuando se acaben de cerrar los términos del préstamo.

Edu Sánchez se acerca al Mérida

Edu Sánchez cumple su segunda temporada en el Barça Atlètic. La primera, todavía en edad juvenil, estuvo marcada por los problemas físicos del ex del Badajoz, que solo sumó 14 minutos en un partido de la cuarta jornada ante el Fuenlabrada en el Johan (2-2).

Edu Sánchez ficha por el Barça / FCB

Esta campaña, parecía que Edu Sánchez podría tener una mayor participación, pues además, el dueño del carril zurdo con Rafa Márquez, Gerard Martín, daba el salto al primer equipo y dejaba 'vía libre', pero ni por esas. Ha participado solo en 6 partidos y el último fue el 1 de diciembre en el feudo del Arenteiro (1-2) cuando le sustituyó al descanso el recién fichado David Oduro, que tampoco ha cuajado y ahora está jugando un interior diestro como es Rubén López en el lateral zurdo...