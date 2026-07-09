El Barça solicita un adelanto de 210 millones para fichajes

El FC Barcelona ha activado una nueva vía de financiación para afrontar con mayor margen de maniobra un verano que se presenta decisivo en los despachos. Según ha podido saber SPORT, la entidad azulgrana ha solicitado un adelanto de 210 millones de euros mediante una operación conocida como Senior Media Notes.

A diferencia de un préstamo tradicional, se trata de una emisión de deuda respaldada por los derechos televisivos futuros del club. En la práctica, permite adelantar ingresos que el Barça acabaría percibiendo igualmente en los próximos años. A medida que esos derechos audiovisuales se vayan cobrando, la deuda se irá amortizando progresivamente.

La medida responde a una necesidad concreta: disponer de liquidez inmediata para acometer incorporaciones y minimizar los obstáculos que puedan surgir en la inscripción de nuevos futbolistas. Esta no incluiría la inversión realizada por Anthony Gordon y estaría destinada principalmente a reforzar la delantera y a completar operaciones ya avanzadas, como las de João Cancelo y Karim Adeyemi.

Rafa Yuste, Anthony Gordon y Joan Laporta / FCB

El fair play sigue marcando la hoja de ruta

La situación económica continúa condicionando la planificación deportiva. Como ya adelantó SPORT, en el club existe preocupación por la posibilidad de volver a exceder el 'fair play' financiero establecido por LaLiga durante la próxima temporada.

A ello se suma el retraso en las obras del Spotify Camp Nou, una circunstancia que ha pospuesto parte de los ingresos previstos y que obliga a la entidad a buscar soluciones de tesorería a corto plazo.

Con este movimiento financiero, el Barça pretende ganar capacidad de reacción en el mercado y ofrecer a Hansi Flick más recursos para reforzar una plantilla que todavía requiere varios ajustes.

Adeyemi gana enteros

Mientras el club trabaja para fortalecer su situación financiera, la planificación deportiva sigue avanzando. Tras la incorporación de Anthony Gordon a finales de mayo, el nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas es el de Karim Adeyemi, con quien el Barça ya tendría un acuerdo en el plano personal.

Karim Adeyemi lucha por el balón ante Unai Gomez / EFE

El delantero alemán encaja en el perfil que busca el cuerpo técnico por su velocidad, su capacidad para atacar espacios y su versatilidad en la parcela ofensiva. Según avanzó 'Jijantes', en el club existe optimismo respecto al desenlace de la operación, aunque algunos trámites administrativos podrían retrasar su cierre definitivo.

La mediación de Jorge Mendes está siendo clave para acercar posturas. Por su parte, el Borussia Dortmund mantiene una valoración cercana a los 40 millones de euros, aunque no descartaría una venta este verano si recibe una propuesta próxima a los 30 millones, teniendo en cuenta que el futbolista finaliza contrato en 2027.

En cualquier caso, la posible llegada de Adeyemi no altera los planes de la dirección deportiva. El gran objetivo para reforzar el ataque sigue siendo Julián Álvarez y, aunque las negociaciones con el Atlético de Madrid atraviesan un momento de aparente calma, el Barça continúa explorando fórmulas para alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

El mercado apenas comienza, pero en el Barça ya trabajan a contrarreloj para convertir sus planes en realidad.