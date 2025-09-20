El Barça sobrevive a Lamine Yamal

Desde que jugó con la camiseta de la selección española ante Bulgaria, un partido que España tenía ganado al descanso 0-3 y en el que De la Fuente le sustituyó con 0-6 en el 73', Lamine Yamal no ha vuelto a competir. Serán ya, contando la visita del Getafe al Johan Cruyff, tres encuentros en los que Hansi Flick no ha podido contar con el futbolista. El técnico alemán ya dijo todo lo que tenía que decir sobre el tema y no se guardó nada para él: "Eso no es cuidar al jugador", se quejó sin filtros.

Lamine Yamal con la tercera equipación / FC Barcelona

Lo dijo antes de medirse al Valencia, así que en ningún caso usó de excusa la ausencia del '10'. No ha vuelto a referirse en el mismo tono a la gestión irresponsable del seleccionador español con Lamine Yamal porque prefiere centrarse en los jugadores con los que sí puede contar, pero la realidad es que no estuvo ante los che, como tampoco participó en el debut de Champions ante el Newcastle ni podrá saltar al césped ante los de José Bordalás.

En su lugar, ante el Valencia, jugó de inicio Bardghji, mientras que en el segundo tiempo entró Raphinha y logró un doblete. El brasileño repitió ante los ingleses y, seguramente, vuelva a ocupar esa posición en el regreso de la Liga. En ese sentido, el equipo está respondiendo de forma muy positiva a la baja de uno de sus mejores activos. Lo ha hecho con un fútbol coral, solidario y atractivo, pero al de Mataró, obviamente, se le sigue echando de menos.

El equipo, por encima de todo

Lo que sí ha logrado el Barça es que su baja no afecte a los resultados, algo que sí había ocurrido la pasada temporada. De momento, en esta se ha perdido dos encuentros y en ambos los blaugrana han conseguido la victoria con un balance total de ocho goles a favor y solo uno en contra, el que logró Gordon en el St. James Park. Se trata de una circunstancia muy positiva para el proyecto, que tiene en Lamine Yamal a su buque insignia, entre otros, pero que también está aprendiendo a vivir sin él.

Raphinha cumplirá 150 partidos con el Barça, en los que ha marcado 57 goles / Dani Barbeito

De hecho, desde que Flick llegó al banquillo del Barça, el canterano se ha perdido siete encuentros, todos ellos por lesión. Los cinco de la pasada campaña por problemas en el tobillo y los dos en esta por pubalgia. Más allá del Barça-Brest en el que los blaugrana ganaron 3-0 en la Fase Liga de la pasada edición de la Champions, tampoco estuvo en el 0-4 ante el Barbastro de la Copa. Todos ellos en la 24-25. Fueron estos dos partidos en los que la calidad del equipo era muy superior a la de su rival.

Hansi Flick, en el Newcastle - FC Barcelona de Champions / VALENTÍ ENRICH

En cambio, durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, el Barça se midió sin Lamine Yamal a Real Sociedad, Celta y Atlético, tres oponentes de entidad que supieron aprovechar la ausencia del '10' para imponerse a los de Flick. Derrota por la mínima ante los de Donosti (con polémica por un gol anulado de forma incompresible a Lewandowski), empate ante los de Vigo (2-2) y derrota semanas más tarde ante los colchoneros. Fue durante ese tramo de la competición cuando se habló de la 'Laminedependencia'.

Un concepto que, hasta la fecha, ha quedado desterrado esta temporada porque el Barça ha sido capaz de jugar un partido muy completo ante el Newcastle en un escenario muy complicado y, días antes, había sido muy superior al Valencia en el Johan Cruyff. A un futbolista como el extremo siempre se le echa de menos, pero, como asegura Flick, lo más importante siempre es el grupo y el equipo ha captado el mensaje respondiendo con solvencia.