El Barça, bajo el síndrome Pedri

Pedri se ha ganado a pulso la consideración de mejor centrocampista del mundo. Su juego es incomparable y desata los elogios mundiales. Así lo reflejó, por ejemplo, Pau Scholes, el ex mítico medio del Manchester United, cuando dijo a principios de temporada que "mi número uno es Pedri. La otra noche, después de verlo contra el Newcastle, me dije: sí, es exactamente como Xavi e Iniesta en uno solo". Una figura que cuando no está cualquier equipo lo notaría y este Barça no es una excepción.

El Barça ha conseguido sobrevivir en la Liga cuando Pedri no ha estado, con cinco victorias, pero le ha costado mostrar el mismo nivel de futbol, como se vio ante el Real Oviedo. En la Champions League, en cambio, con un grado de exigencia mayor el resultado es de un empate en Brujas (3-3) y una goleada sufrida en Stamford Bridge (3-0). Dos resultados que han complicado la vida a los azulgranas para el reto de entrar en el Top 8.

El conjunto barcelonista se la jugará en la última jornada frente al Copenhague con el resto de ocho equipos que se encuentran empatados a 13 puntos. Aunque ahora el Barça es noveno, es muy probable que una victoria sea suficiente para colarse directamente en los octavos de final de la competición. El enfrentamiento directo entre el PSG y Newcastle, que lo preceden, ayuda a los intereses barcelonistas.

Tampoco De Jong

Eso sí, el Barça no tendrá ni a Pedri ni a Frenkie de Jong. El neerlandés está sancionado con un partido tras ver la tercera tarjeta amarilla en los últimos compases del partido en Praga y el centro del campo se quedará sin sus dos creadores habituales.

Frenkie de Jong es mucho más sustituible con pivotes naturales como Casadó, Bernal o subiendo a Eric Garcia. En cambio, Flick no acierta en encontrar una fórmula para que la baja del interior, en este caso Pedri, no se note de una forma tan exagerada. Frente al Oviedo se vio a un Barça sin brújula ni orden con el de Tegueste viendo el partido desde la grada.

Fermín López será fundamental en el partido ante el Copenhague de la Champions League / Gorka Urresola Elvira

Flick tampoco tiene muchas más opciones de cara al duelo frente al Copenhague. El regreso de Fermín al once está asegurado y, aunque Flick lo prefiere de media punta, es la probabilidad más fiable para actuar como segundo centrocampista, intercambiándose la posición con Dani Olmo. La situación de Casadó como interior no le salió bien ya que el canterano es un jugador con unas características propias mucho más de pivote que de interior.

La opción más ofensiva

Una alternativa mucho más atrevida, quizá demasiado para un partido de nivel Champions, es la de situar a Raphinha otra vez por dentro y jugársela únicamente con dos centrocampistas ejerciendo prácticamente de doble pivote, que podría ser uno mucho más defensivo como Eric Garcia, acompañado de Fermín o Dani Olmo.

Eric Garcia puede adaptarse a la posición de pivote / EFE

De recurrir a este sistema, Rashford, que no jugó ni un minuto ante el Oviedo, tendría su oportunidad por la banda izquierda y el equipo ganaría en poder ofensivo frente a un rival que probablemente saldrá a encerrarse, pero perdería en equilibrio y capacidad de generar fútbol desde atrás.

Jornada clave de Liga

La papeleta para Hansi Flick es complicada, ya no solo para salvar el partido de Champions League, en el que a malas tiene la clasificación asegurada para el 'play-off', sino también para mantener el liderato en la Liga con la visita al Elche del sábado.

El cuadro ilicitano solo ha perdido un partido esta temporada en casa en el Martínez Valero, mientras que el Real Madrid recibe el domingo a un Rayo Vallecano en caída libre.

Flick no puede tardar en encontrar una manera de paliar la ausencia de Pedri o la amenaza de perder comba se puede convertir en una realidad.