El Barça sigue trabajando en Montjuïc a contrarreloj

Los retrasos en la reforma del Spotify Camp Nou están obligando al FC Barcelona a no tener una 'casa' fija para este inicio de temporada. LaLiga aceptó que los blaugranas disputasen las tres primeras jornadas a domicilio para acelerar el proceso de remodelación, con el objetivo de regresar a Les Corts tras el primer parón de selecciones. Nos acercamos al segundo de ellos y, por el momento, no se ha decidido de manera oficial nada al respecto del templo blaugrana.

Por el momento, los dos partidos que han disputado este curso como locales han sido acogidos por el Estadi Johan Cruyff de Sant Joan Despí, la 'casa' habitual del Barça Atlètic y del primer equipo de fútbol femenino. A falta de una semana para el siguiente partido del Barça en la capital catalana (el domingo ante la Real Sociedad a las 18:30 horas), todavía no se ha escogido el escenario que acogerá el encuentro.

Las máquinas preparan el terreno para instalar el césped en el Estadi Olímpic de Montjuic / Valentí ENRICH / Sport

Tres opciones

Lo cierto es que el club culer tiene hasta este martes como fecha límite para informar a LaLiga de en qué estadio disputará este partido, día en el que se reunirá con el Ajuntament de Barcelona para abordar esta situación. Sobre la mesa, tres posibles escenarios para albergar el Barça - Real Sociedad: Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, Spotify Camp Nou y Estadi Johan Cruyff.

El primero de ellos parece estar descartado por seguridad y logística. Ese mismo día se lleva a cabo el piromusical de la Mercè en las fuentes de Montjuïc como cierre a la Festa Major de Barcelona. LaLiga adelantó el partido a las 18:30 horas, pero el consistorio ha informado al FC Barcelona que a partir las 20:00 horas se cerrarán todos los accesos.

Paralelamente, se siguen avanzando en los trabajos de adecuación del Lluís Companys: colocar el césped, completar el montaje de los banquillos, las porterías, los tornos de acceso, reponer algunos asientos y volver a instalar el sistema del VAR. Todo ello, a contrarreloj, pero no con el tiempo suficiente para llegar a este domingo. Eso sí, todo apunta a que será el estadio que acogerá la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League contra el Paris Saint-Germain el 1 de octubre.

El regreso a 'casa'

El club sigue, por el momento, sin recibir toda la documentación necesaria que requiere el CFO (Certificado final de obra), por lo que el Spotify Camp Nou parece que sigue sin ser una opción para el encuentro de este domingo ante los 'txuri urdines'. A su vez, este martes está programada una visita al estadio para periodistas encabezada por Elena Fort, vicepresidenta institucional del FC Barcelona y responsable del Espai Barça, y Joan Sentelles, director de operaciones y del Espai Barça.

Así pues, todos los caminos apuntan, por tercera vez, al Estadi Johan Cruyff para el partido contra la Real Sociedad. En esta ocasión, parece que será la última vez que el Barça tenga que recurrir al estadio de Sant Joan Despí, puesto que el siguiente encuentro como local -sin contar el de Champions antes mencionada frente al PSG-, será el sábado 18 de octubre a las 16:15 horas contra el Girona. Dentro de un mes, se espera, ya sí, poder regresar al Spotify Camp Nou.