¿Por qué el Barça sigue a Ratiu? Así es el lateral de moda que frenó a Vinicius y Raphinha

El 5 de noviembre de 2023 Andrei Ratiu vivió su primer momento viral en el Bernabéu. El rumano protagonizó una escena muy cinematográfica con Vinicius. Todo empieza cuando Carvajal lee muy bien un desmarque en ruptura del brasileño, que empieza a correr a máxima velocidad. A su altura aparece Ratiu que, no solo se pone a la altura de Vinicius, sino que termina llegando antes al balón y atropellando al jugador del Madrid a 35,6 km/h. Luego las cámaras lo cogen bromeando con sus compañeros: "No me coge el Vini”. Cuesta imaginar un mejor debut en Primera.

Desde aquel día han pasado muchas cosas en su carrera, incluida una Eurocopa en la que Ratiu fue una de las revelaciones. También muchos meses en los que era solo una alternativa al excanterano del Barça Ivan Balliu en el Rayo. No ha sido hasta esta temporada donde ha logrado explotar como uno de los mejores laterales de LaLiga.

Esta temporada ha participado en 25 partidos ligueros y suma dos goles y dos asistencias, pero sobre todo transmite sensaciones de estar listo para el siguiente nivel.

El lateral ha ido puliendo algunos de los defectos que más le penalizaban en la élite, como las desconexiones defensivas, y ha potenciado sus mejores virtudes: una zancada espectacular y unos gestos técnicos más propios de un delantero que de un lateral. Este sábado volvió a demostrar su talento con un gol de rosca espectacular ante el Sevilla.

Su nivel no está pasando inadvertido para los grandes y, tal y cómo adelantó la SER, el Barça es uno de los clubes que están siguiendo al futbolista. Deco valora mucho su potencial y la posibilidad de poder ser una alternativa a Koundé para el lateral derecho. Conocedor de LaLiga y en clara línea ascendente, el jugador de 26 años tiene una cláusula de 25 millones de euros. A todo esto, el Villarreal es poseedor del 50% de sus derechos.

Ratiu creció en la cantera del conjunto 'groguet', que lo fichó tras verle destacar en el Andorra como un extremo desequilibrante. Con 12 años pasó las pruebas en el Villarreal donde fue creciendo pasando por distintas categorías hasta ser cedido al conjunto holandés ADO Den Haag. Solo unos meses después, Emery lo repescó y llegó a debutar en la Europa League.

A pesar de dejar muestras de su calidad, en el Villarreal creían que necesitaba continuidad para afianzarse y se marchó cedido al Huesca dos temporadas, donde coincidió con Ziganda en el banquillo. El técnico le insistió mucho en consolidar conceptos defensivos que no dominaba. El siguiente paso en su carrera fue el Rayo Vallecano, que pagó un millón y medio de euros por el 50 por ciento de sus derechos. La otra mitad sigue perteneciendo al Villarreal.

Esta temporada volvió a demostrar que cuando más exigente es el rival más sube al nivel. Lo comprobó Raphinha en Montjuïc hace solo unas semanas. "Hoy tenía el jugador que más te exige a nivel defensivo de LaLiga como Raphinha, pero es capaz de jugar por dentro y por fuera. La prueba era si era capaz de sostenerle y después poder darnos ese potencial ofensivo que él tiene. Ha empezado un poco temeroso, lo hemos pagado un poco. Luego después el equipo como él, han encontrado la sensación que podías jugar ante estos jugadores"., recordó Iñigo Pérez, su entrenador tras el partido.

Pedri pelea un balón con Andrei Ratiu, / Alejandro García / EFE

Deco no es el único que está atento a su situación: equipos como el Atlético, Leverkusen o el Tottenham están siguiendo su evolución. Su entrenador en el Rayo tiene claro el potencial del futbolista: "Tiene que pulir pequeñas decisiones que le van a permitir ser un auténtico huracán durante todo el partido sin exponerse a errores sencillos que te van minando la confianza. Desde la sencillez se va imponiendo al rival en lo físico y esos pequeños detalles tiene que pulirlos para demostrar su habilitad y potencial para hacer esos grandes partidos".