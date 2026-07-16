Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inglaterra - ArgentinaPolémica Inglaterra - ArgentinaFinalissima España y ArgentinaFinal Mundial descansoFinal Mundial 2026Tercer y cuarto puesto Mundial 2026Árbitro Inglaterra - ArgentinaErling HaalandMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialOlise Real MadridFecha regreso AlcarazMundial 2026 hoyClasificación Tour de Francia hoyEtapa 12 Tour de FranciaTour de Francia hoyLaporteMensaje LamineMarruecosAubameyangMáximos goleadores EspañaMercado de fichajesMaratonianoJordi BenlliureAleksandre TopuriaHermano LamineManuelaCareo Velada del Año IbaiParches MundialPartidos gratis MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialRockstar GTABarçaOutdoorGraviteoPobles
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El Barça sigue con su puesta a punto con una ausencia destacada

Hansi Flick ha contado con la presencia de 24 futbolistas en la cuarta sesión de la temporada

El Barça no baja el ritmo: nueva sesión de trabajo en la pretemporada

El Barça no baja el ritmo: nueva sesión de trabajo en la pretemporada

FC BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona sigue con su puesta a punto para la nueva temporada, que arranca oficialmente el próximo 23 de agosto con el encuentro de la segunda jornada de LaLiga entre los azulgranas y el Elche. En el entrenamiento de este jueves 16 de julio, el cuarto de la semana, Hansi Flick solo ha tenido la ausencia de Marc-André ter Stegen, cuya salida al Ajax está cerca de concretarse.

Como hemos avanzado en SPORT, el Barça le ha dado permiso para no acudir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper y preparar su viaje a Ámsterdam, donde emprenderá una nueva aventura profesional a las órdenes de Míchel. Por otro lado, Fermín López ha vuelto a realizar trabajo específico al margen del grupo para recuperarse de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Hamza Abdelkarim, en el primer entreno de la temporada con el Barça

Hamza Abdelkarim ha sido el primer mundialista en incorporarse / FC BARCELONA

Hansi Flick ha contado con la presencia de 24 futbolistas, ocho de ellos del primer equipo: Szczesny, Alejandro Balde, Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. Los 16 restantes pertenecen al Barça Atlètic y al Juvenil A: Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas.

El primer mundialista en reincorporarse a los entrenos, más allá del egipcio, será Ronald Araujo. Está previsto que el uruguayo acuda el día 20 a la Ciutat Esportiva para unirse a la pretemporada, tras superar con éxito las pruebas médicas. No así Frenkie de Jong, con una lesión en la rodilla que le podría alejar de los terrenos de juego durante dos meses.

Noticias relacionadas y más

El FC Barcelona realizará una nueva sesión este viernes por la mañana, a las 9:30 horas. El primer compromiso amistoso de los azulgranas tendrá lugar el 24 de julio frente al Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a puerta cerrada, antes de emprender un vuelo hacia Inglaterra, donde jugarán dos partidos, contra Birmingham City, el día 31, y ante el Preston North End, el 3 de agosto.

TEMAS

Añádenos en Google