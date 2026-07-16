El Barça sigue con su puesta a punto con una ausencia destacada

El FC Barcelona sigue con su puesta a punto para la nueva temporada, que arranca oficialmente el próximo 23 de agosto con el encuentro de la segunda jornada de LaLiga entre los azulgranas y el Elche. En el entrenamiento de este jueves 16 de julio, el cuarto de la semana, Hansi Flick solo ha tenido la ausencia de Marc-André ter Stegen, cuya salida al Ajax está cerca de concretarse.

Como hemos avanzado en SPORT, el Barça le ha dado permiso para no acudir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper y preparar su viaje a Ámsterdam, donde emprenderá una nueva aventura profesional a las órdenes de Míchel. Por otro lado, Fermín López ha vuelto a realizar trabajo específico al margen del grupo para recuperarse de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Hamza Abdelkarim ha sido el primer mundialista en incorporarse / FC BARCELONA

Hansi Flick ha contado con la presencia de 24 futbolistas, ocho de ellos del primer equipo: Szczesny, Alejandro Balde, Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji. Los 16 restantes pertenecen al Barça Atlètic y al Juvenil A: Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, Hamza Abdelkarim y Brian Fariñas.

El primer mundialista en reincorporarse a los entrenos, más allá del egipcio, será Ronald Araujo. Está previsto que el uruguayo acuda el día 20 a la Ciutat Esportiva para unirse a la pretemporada, tras superar con éxito las pruebas médicas. No así Frenkie de Jong, con una lesión en la rodilla que le podría alejar de los terrenos de juego durante dos meses.

El FC Barcelona realizará una nueva sesión este viernes por la mañana, a las 9:30 horas. El primer compromiso amistoso de los azulgranas tendrá lugar el 24 de julio frente al Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a puerta cerrada, antes de emprender un vuelo hacia Inglaterra, donde jugarán dos partidos, contra Birmingham City, el día 31, y ante el Preston North End, el 3 de agosto.