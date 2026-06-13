El Barça sigue a Lucas Herrington, la nueva sensación australiana

El FC Barcelona ha puesto sus ojos en uno de los defensas jóvenes con mayor proyección del fútbol australiano. Según informó el periodista Tom Bogert, especializado en el mercado de fichajes de la MLS, el club blaugrana se encuentra entre las entidades que siguen de cerca la evolución de Lucas Herrington, central de 18 años del Colorado Rapids y convocado con la selección absoluta de Australia para el Mundial.

Aunque por el momento no existe ninguna oferta formal ni negociaciones avanzadas, el interés del Barça, cuya dirección deportiva liderada por Deco está centrada ahora mismo en el fichaje de un '9' con Julián Álvarez como máximo favorito para el puesto, es una muestra más del buen trabajo del departamento de scouting para detectar talento joven antes de que su valor se dispare.

¿Quién es Lucas Herrington?

Nacido en Brisbane en septiembre de 2007, el central australiano dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Brisbane Roar antes de debutar como profesional a finales de 2024. Su progresión fue tan rápida que Colorado Rapids cerró su fichaje para la temporada 2026 con un contrato hasta 2029 y opción de ampliarlo un año más.

Desde su llegada a la MLS, Herrington se ha convertido en una de las revelaciones de la competición. A sus 18 años ha sido titular indiscutible en Colorado, disputando todos los minutos de liga hasta el parón por el Mundial 2026. Además, suma un gol y una asistencia en sus primeros meses en Estados Unidos.

Su irrupción también le ha abierto las puertas de la selección absoluta australiana. Debutó con los "Socceroos" en marzo y ya ha participado en varios encuentros internacionales bajo las órdenes de Tony Popovic. De hecho, podría estrenarse en una Copa del Mundo este mismo fin de semana frente a Turquía.

Un central moderno y con gran margen de crecimiento

Con una altura de 1,93, Herrington destaca por su potencia física y dominio del juego aéreo, pero los informes sobre su evolución coinciden en que una de sus principales virtudes es la tranquilidad con la que maneja el balón pese a su juventud, clave para entender el interés blaurgana.

Su perfil encaja con el prototipo de central moderno: agresivo en los duelos, rápido para corregir espacios y con capacidad para iniciar la construcción desde atrás. En Australia destacan especialmente su madurez competitiva y la naturalidad con la que ha dado el salto al fútbol profesional y posteriormente a la selección absoluta.

Su impacto en la MLS ha sido tan notable que algunos analistas ya lo consideran uno de los mejores jóvenes de toda la competición, una irrupción que le ha servido para atraer la atención de varios clubes europeos que llevan meses siguiendo sus actuaciones.

Por ahora, el Barça figura entre los equipos atentos a su evolución. El Mundial puede convertirse en un escaparate decisivo para un futbolista que hace apenas un año jugaba en la A-League australiana y que hoy está empezando a aparecer en la agenda de algunos de los clubes más importantes de Europa.