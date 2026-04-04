El Barça sigue al lateral total de la liga italiana

Uno de los grandes frentes abiertos en el mercado de fichajes del Barça en estos momentos es la posición de lateral. El club tiene la prioridad de traer a un '9' y a un central zurdo, además de quedarse con Rashford y firmar a un extremo, pero tienen claro que habrá movimientos en las bandas. Alejandro Balde y Koundé podrían recibir ofertas importantes y el club está dispuesto a escucharlas, por lo que llevan meses rastreando el mercado para cubrirse las espaldas.

La principal prioridad de la dirección deportiva es atar a Joao Cancelo con la carta de libertad, en una operación que todos ven económica y deportivamente favorable. Pero la idea también pasaría, en el caso de que hubieran salidas, en firmar a algún lateral con proyección ya sea en la banda derecha o izquierda.

De laterales zurdos ya han surgido varios nombres como Grimaldo (Leverkusen) o Cambiaso (Juventus), pero el Barça manejaría también una lista de laterales diestros. Y ahí habría entrado con fuerza una de las grandes revelaciones del Calcio, el italiano Marco Palestra.

Las actuaciones de Palestra no han pasado desapercibidas y muchos equipos 'top' de Europa llevan meses siguiéndole. Según el periodista Nicolo Schira, el Barça ha sido uno de los últimos enviando ojeadores para realizar un seguimiento pormenorizado de un futbolista cedido al Cagliari por parte del Atalanta.

Palestra es ya uno de los fenómenos del fútbol italiano. A sus 21 años ya es internacional absoluto y destaca porque es un futbolista ambidiestro, puede jugar tanto por la derecha como por la izquierda. Comenzó su carrera como centrocampista, pero se reconvirtió en lateral-carrilero y tiene una grandísima técnica individual. Su potencia ha hecho de él uno de los grandes asistentes como lateral en el mundo.

Palestra pertenece al Atalanta, club que está dispuesto a realizar negocio con Palestra. Juve e Inter están interesados, pero los clubs de la Premier también han preguntado, sobre todo el Chelsea. Se habla de una tasación cercana a los 30 millones de euros y, hoy por hoy, sería uno de los laterales seguidos por el Barça a la espera de que haya salidas atrás.