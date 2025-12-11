El Barça sigue a la joya del fútbol polaco: un extremo con muchísimo talento

El trabajo del Barça en la búsqueda de jóvenes talentos por el mundo es incesante. El último nombre en aparecer es el del joven extremo del Jagiellonia polaco, Oskar Pietuszewski, quien a sus 17 años ya es titular indiscutible en Primera División y está brillando por su técnica y potencia por la banda. El club blaugrana ha enviado ojeadores a varios partidos de la Conference League de este equipo, según informa el medio polaco 'Sportowe Fakty', aunque hay mucha competencia por un futbolista que seguramente este verano dará el salto a un equipo top.

Oskar Pietuszewski es un talentoso extremo que suele jugar por banda izquierda, aunque tiene mucha polivalencia en ataque. Destaca por su poderío físico y su buen uno contra uno y se ha convertido en la gran promesa del fútbol polaco. Por ahora, es internacional sub'21 aunque no se descarta que de el salto ya hacia la absoluta ya que sus números invitan a pensar en ello.

Esta temporada, Oskar Pietuszewski ha anotado ya tres goles y dos asistencias en los más de veinte partidos que ha jugado en el Jagiellonia, algo que no ha pasado desapercibido en el mercado. El Manchester City y el Chelsea ya han preguntado por él aunque no se ha cerrado nada y el club polaco aspira a un traspaso alto ya que su actual tasación es de 12 millones de euros. Hoy por hoy es uno de los extremos con mayor potencial de futuro que existe en el mercado europeo y una posición que el Barça quiere reforzar el próximo verano.

El futbolista polaco y su entorno se han comprometido a permanecer en el Jagiellonia hasta finales de temporada aunque esperan una salida a partir de verano cuando ya haya cumplido los 18 años. El Barça tiene controlada su situación y los informes son muy buenos, pero no hay tomada decisión alguna. En todo caso, el club blaugrana no entraría en pujas por el futbolista al que ven más perfil para ir fogueándose en el filial y, luego, dar el salto al primer equipo.