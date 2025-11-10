El Barça sigue haciendo consultas externas para minimizar la pubalgia de Lamine Yamal

En un día marcado por el comunicado bomba que Leo Messi ha publicado en su cuenta de Instagram, las noticias no cesan en Barcelona. Según ha podido saber SPORT, el Barça ha recibido la visita del prestigioso cirujano belga Ernest Schilders, especialista en lesiones de pubis y aductores, precisamente el tipo de dolencia que arrastra Lamine Yamal desde hace semanas.

Aunque el joven extremo ya ha regresado a su mejor nivel, sigue padeciendo leves molestias derivadas de una pubalgia, motivo por el cual el club ha querido consultar con uno de los mayores expertos del mundo en la materia. Schilders, reconocido cirujano ortopédico especializado en cirugía mínimamente invasiva de cadera e ingle, ha aterrizado esta mañana en Barcelona para mantener una reunión con el médico del Barça, Ricard Pruna, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ambos estaban citados a las 10:30 horas, y el encuentro se ha prolongado hasta las 15:00.

Imagen exclusiva de Ernest Schilders en el aeropuerto de Barcelona / SPORT

Con más de 3.000 artroscopias de cadera realizadas, Schilders aporta una experiencia de primer nivel en el tratamiento de afecciones complejas de cadera y pubis, especialmente en deportistas de élite. Es considerado una autoridad en el dolor inguinal relacionado con los aductores, los isquiotibiales y el pubis, y ha sido pionero en técnicas quirúrgicas que preservan los nervios en la zona de los isquiotibiales. Sus procedimientos han ayudado a futbolistas de talla mundial a regresar a la competición al máximo nivel.

El belga ha desarrollado además nuevas técnicas quirúrgicas para tratar los problemas de aductores y pubis en los deportistas, lo que permite una recuperación más rápida y estable. Exactamente lo que necesita Lamine Yamal para dejar atrás definitivamente su pubalgia.

Experto en pubalgia

Fuentes del club insisten en que este tipo de reuniones médicas internacionales son habituales en la dinámica del Barça, donde se mantienen contactos con especialistas de referencia mundial para contrastar diagnósticos o compartir experiencias clínicas. En este caso, la visita de Schilders está directamente relacionada con la pubalgia que arrastra Lamine Yamal, motivo por el cual el club ha querido contar con la opinión de un cirujano de prestigio internacional especializado precisamente en este tipo de dolencias.

El joven extremo azulgrana, pese a las molestias, mantiene un nivel de juego sobresaliente y continúa acercándose a su mejor versión, la que lo convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. Aunque el club no ha informado de ninguna intervención ni tratamiento especial, todo apunta a que se trata de una simple charla médica preventiva y rutinaria, con el objetivo de garantizar la plena recuperación del jugador.