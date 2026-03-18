El Barça sigue con el gafe de los goles encajados en Champions: ni una portería a cero tras el duelo ante el Newcastle

Si Joan Garcia está mostrando una gran versión en competiciones nacionales y acumula ya este curso 14 porterías a cero, en la Liga de Campeones esa fiabilidad del equipo se viene abajo. El portero de Sallent registra ya, por ejemplo, 11 porterías a cero. Otras dos en Copa del Rey y una en la Supercopa de España. El dato más sorprendente es que en la Liga de Campeones son 10 partidos de 10 jugados encajando.

No deja de ser llamativa esa doble versión del equipo, que parece que en Europa pierda esa compostura y se deshace un poco atrás. Desde el primer partido de la Fase Liga precisamente en Newcastle (1-2), el Barça ha recibido tantos en todos sus compromisos: 1-2 frente al PSG, 6-1 contra Olympiacos, 3-3 contra el Brujas, 3-0 ante el Chelsea, 2-1 ante el Eintracht, 2-4 frente al Slavia, 4-1 contra el Copenhague, 1-1 en Newcastle en la ida de octavos y el duelo de esta noche de vuelta ante las urracas.

Joan Garcia, en el calentamiento previo al Barça-Newcastle / Valentí Enrich

En total son 17 goles encajados por el club barcelonista en 10 encuentros disputados, a razón de 1,7 dianas por duelo disputado. Eso lo está puliendo el equipo con una gran cantidad de producción goleadora ofensiva. 29 goles marcados en 10 encuentros jugados. Una media de 2,9 tantos por partido. Número espectaculares y que, de alguna forma, están compensando esas cifras negativas atrás.

Cuatro porterías a cero la edición pasado

La temporada anterior el Barça, por ejemplo, logró en toda la competición cuatro porterías a cero, dos de ellas en la Fase Liga. De todas formas, cabe recalcar que el equipo barcelonista está teniendo muchísimos infortunios en forma de lesión esta temporada. Más incluso que la pasada. Sin ir más lejos, actualmente hay cuatro defensas lesionados: Eric Garcia, Koundé, Balde y Christensen. Cuatro de ocho con ficha del primer equipo.