Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - NewcastleCuadro ChampionsRival Barça cuartos ChampionsBarcelona - Badalona femeninoDónde ver Barcelona - BadalonaTottenham - AtléticoChampions hoyLesión Eric GarciaLesión Joan GarciaFinal Champions 2026Cuándo se juegan cuartos ChampionsPichichi ChampionsPolémica Barcelona - NewcastleGuardiolaWilly HernangómezAlonsoDroMaldiniClasificación EuroligaRival Madrid cuartosEasyJet AtléticoValencia Basket - Barça horarioAlcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El Barça sigue con el gafe de los goles encajados en Champions: ni una portería a cero tras el duelo ante el Newcastle

Tras encajar frente a las urracas, el cuadro azulgrana enlaza los 10 partidos oficiales de la máxima competición continental de este curso encajando

Joan García: "Creo que la elminatoria nos sirvió muchísimo para aprender"

Joan García: "Creo que la elminatoria nos sirvió muchísimo para aprender"

Joan García: "Creo que la elminatoria nos sirvió muchísimo para aprender" / FC Barcelona

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Si Joan Garcia está mostrando una gran versión en competiciones nacionales y acumula ya este curso 14 porterías a cero, en la Liga de Campeones esa fiabilidad del equipo se viene abajo. El portero de Sallent registra ya, por ejemplo, 11 porterías a cero. Otras dos en Copa del Rey y una en la Supercopa de España. El dato más sorprendente es que en la Liga de Campeones son 10 partidos de 10 jugados encajando.

No deja de ser llamativa esa doble versión del equipo, que parece que en Europa pierda esa compostura y se deshace un poco atrás. Desde el primer partido de la Fase Liga precisamente en Newcastle (1-2), el Barça ha recibido tantos en todos sus compromisos: 1-2 frente al PSG, 6-1 contra Olympiacos, 3-3 contra el Brujas, 3-0 ante el Chelsea, 2-1 ante el Eintracht, 2-4 frente al Slavia, 4-1 contra el Copenhague, 1-1 en Newcastle en la ida de octavos y el duelo de esta noche de vuelta ante las urracas.

Joan Garcia, en el calentamiento previo al Barça-Newcastle

Joan Garcia, en el calentamiento previo al Barça-Newcastle / Valentí Enrich

En total son 17 goles encajados por el club barcelonista en 10 encuentros disputados, a razón de 1,7 dianas por duelo disputado. Eso lo está puliendo el equipo con una gran cantidad de producción goleadora ofensiva. 29 goles marcados en 10 encuentros jugados. Una media de 2,9 tantos por partido. Número espectaculares y que, de alguna forma, están compensando esas cifras negativas atrás.

Noticias relacionadas y más

Cuatro porterías a cero la edición pasado

La temporada anterior el Barça, por ejemplo, logró en toda la competición cuatro porterías a cero, dos de ellas en la Fase Liga. De todas formas, cabe recalcar que el equipo barcelonista está teniendo muchísimos infortunios en forma de lesión esta temporada. Más incluso que la pasada. Sin ir más lejos, actualmente hay cuatro defensas lesionados: Eric Garcia, Koundé, Balde y Christensen. Cuatro de ocho con ficha del primer equipo.

TEMAS