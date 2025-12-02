El Barça sigue exactamente igual en Liga que la temporada pasada

Aun cuando las sensaciones en este inicio de temporada no han sido las mejores, tras 14 jornadas el Barça se encuentra como líder en solitario de la clasificación y con 34 puntos de 42 posibles, después de haber perdido dos encuentros y empatado uno.

Con estos números, la situación en la competición doméstica es un reflejo casi idéntico del curso pasado, pese a que se realizan constantemente comparaciones entre aquel equipo y el actual.

Dani Olmo celebró dos tantos en la victoria del Barça ante el Alavés / DANI BARBEITO

Más de un tercio de temporada disputada

A estas alturas de curso, el Barça suma 11 victorias, dos derrotas y un empate, habiendo ganado todos sus encuentros menos la visita a Vallecas ante el Rayo, que finalizó con empate a uno; la contundente derrota por 4-1 ante el Sevilla, y el doloroso tropiezo en el Clásico, que acabó con 2-1 para los merengues. Con 39 goles a favor, los de Hansi Flick son el equipo más goleador, mientras que ha recibido 16. Gracias a estos números, son líderes con un punto más que el Real Madrid, dos más que Villarreal y tres más que Atlético de Madrid.

El año pasado, la situación en LaLiga EA Sports era prácticamente idéntica después de 14 partidos, ya que los culers estaban líderes con 34 puntos, cuatro más que los madridistas, gracias a haber ganado 11 encuentros. Además, de igual forma se había perdido en dos ocasiones, por 4-2 ante Osasuna en Pamplona, 1-0 ante la Real Sociedad y se venía de empatar 2-2 en Balaídos.

Al comparar una campaña con otra vemos que no es del todo cierto que, al menos en términos de eficiencia, el club catalán haya empeorado en Liga. Incluso, si hacemos memoria, recordaremos que el final de la primera vuelta fue nefasto, ya que en las últimas cinco jornadas solo se sumaron cuatro puntos más, cayendo hasta la tercera posición con 38 puntos. En caso de que el FC Barcelona sume más de cuatro puntos entre los partidos ante Atlético de Madrid, Betis, Osasuna, Villarreal y Espanyol, cerrará una mejor primera mitad que en la 24/25. Eso sí, sería positivo no depender de realizar una segunda vuelta tan buena como la pasada, donde se sumaron 50 puntos y solo se perdió un partido ante el Villarreal siendo ya matemáticamente campeones.

Los jugadores culers en el Barça - Alavés / Dani Barbeito

La principal diferencia es en Europa

Donde sí hay una diferencia innegable es en la Champions League, ya que tras cinco jornadas de la fase de liga en la primera campaña con Hansi Flick en los banquillos se llevaban 12 puntos, cinco más que ahora, pese a perder en el debut en Mónaco. El Barça finalizó la fase de liga como segundo con 19 puntos de 24, mientras que ahora solo opta a 16 si gana los tres choques restantes, sin depender de sí mismo para entrar en el top-8.