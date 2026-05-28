El Barça sigue de cerca a Andrea Cambiaso

La posición de lateral zurdo sigue siendo uno de los grandes debates en el FC Barcelona. Las bajadas de rendimiento de Alejandro Balde han sido evidentes y, en el tramo final de la campaña, João Cancelo le ha arrebatado el puesto de titular, demostrando su versatilidad al rendir a buen nivel también en el costado izquierdo.

Ante esta situación, la dirección deportiva azulgrana ya mira al mercado en busca de refuerzos y, según informa Fabrizio Romano, el nombre de Andrea Cambiaso, lateral de la Juventus de Turín, está sobre la mesa. El club catalán sigue con atención al internacional italiano y existe una valoración positiva de su perfil, aunque de momento no se ha dado el paso de presentar una oferta formal.

Andrea Cambiaso, de la Juventus, ante Geovany Quenda, del Sporting / Antonio Calanni / AP

Cambiaso, de 26 años y 1,82 metros de altura, es un lateral moderno, con buena llegada al ataque, capacidad defensiva y gran versatilidad: es ambidiestro, por lo que puede rendir tanto en el lado izquierdo como en el derecho, una cualidad que encajaría perfectamente en el sistema de Hansi Flick.

La Juve no lo pondrá fácil

Desde Italia apuntan que la Juventus valora al jugador en torno a los 40 millones de euros. El club bianconero estaría dispuesto a escuchar ofertas por él si llegan propuestas serias, ya que Cambiaso forma parte del grupo de futbolistas que podrían salir este verano para generar ingresos.

Cambiaso, durante el partido ante el Napoli / CIRO FUSCO / EFE

No es el único interesado. Según las últimas informaciones, equipos como Inter, Como, Napoli, Real Madrid, Liverpool, Tottenham y Manchester City también han mostrado interés en el lateral italiano.

Cancelo sigue siendo prioridad

A pesar del interés por Cambiaso, FC Barcelona ha convertido a João Cancelo en una prioridad absoluta para el próximo curso. Tal y como informamos en SPORT, el club azulgrana irá con todo para cerrar su continuidad y ya existe un acuerdo con el jugador para las dos próximas temporadas. Hansi Flick no ha ocultado su deseo de contar con él como pieza clave y el propio técnico alemán ha elogiado públicamente su rendimiento reciente.

Aunque inicialmente se esperaba que Cancelo llegara con la carta de libertad, el gran nivel mostrado esta temporada ha hecho que el Al-Hilal endurezca su postura y pida al menos 10 millones de euros. Aun así, en el Barça hay optimismo por llegar a un acuerdo. El mercado de verano promete ser intenso.