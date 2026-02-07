El Barça sigue avanzando para fichar a Jesse Bisiwu

El Barça no pierde de vista el mercado de fichajes, especialmente cuando se trata de talento joven con margen de crecimiento. El club mantiene una línea clara en su planificación y pasa por anticiparse a los grandes clubes europeos antes de que entren en escena con cifras difíciles de asumir. En ese contexto aparece el interés por Jesse Bisiwu, una de las jóvenes promesas que está empezando a dar que hablar en Bélgica.

Deco y João Amaral viajaron la semana pasada a Bélgica para mantener una reunión con el entorno del futbolista, tal y como desveló Jijantes. Fuentes cercanas al jugador confirman que dicho encuentro se produjo y aseguran que, junto al Barça, varios clubes importantes de Europa siguen de cerca su evolución y valoran seriamente la posibilidad de incorporarlo.

Este periódico también se ha puesto en contacto con el Club Brugge, entidad a la que pertenece el jugador. Desde el club belga reconocen que son conscientes del interés del Barça, aunque matizan que en ningún momento Deco ni João Amaral se han dirigido directamente al Brujas para comunicar una intención formal de fichaje. La postura del club es clara. Harán todo lo posible para renovar al futbolista y, en caso de una futura venta, no pondrán las cosas fáciles.

El Brujas lleva tiempo trabajando en una propuesta atractiva para el jugador, consciente de su proyección. Aunque la renovación no está descartada, el futbolista tiene sobre la mesa ofertas muy tentadoras para seguir desarrollando su potencial fuera del club en el futuro.

La idea del Barça consiste en avanzar durante estos próximos meses y dejar la operación bien encaminada para poder cerrarla en junio de 2026. No hay nada firmado, pero sí pasos importantes dados. El jugador da prioridad al proyecto azulgrana, seducido por la posibilidad de crecer dentro de una estructura que apuesta fuerte por el talento joven.

Un jugador prometedor

En cuanto a su perfil, Jesse destaca principalmente como extremo izquierdo. Es especialmente conocido por su gran capacidad de regate en el uno contra uno, su velocidad explosiva, su control en espacios cortos y una mentalidad ofensiva sin miedo. Además, aporta un alto ritmo de trabajo y una presión constante, siendo un futbolista con mucha personalidad sobre el terreno de juego. Varios expertos conocedores de las categorías inferiores del futbol europeo llevan mucho tiempo destacando que, por sus prestaciones, es un futbolista muy a tener en cuenta en el futuro. Y Deco parece saberlo.