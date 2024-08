El Barça sigue atento a la situación de Kanté

En el Barça hubo preocupación por la abultada derrota en el Gamper ante el Mónaco. El equipo francés, mucho más físico que los blaugrana, no dio opciones a un Barça con muchas bajas y quedó claro que el equipo podría llegar a sufrir en Europa. El director deportivo, Deco, siempre había sido partidario de aportar músculo a la plantilla aunque la idea de firmar a un pivote quedó descartada para apostarlo todo al extremo zurdo. El club blaugrana sigue manteniendo la postura, pero mantienen el contacto con N'Golo Kanté, futbolista que desea salir de Arabia Saudí y por quien hay varios equipos que se han interesado. El Barça se ha posicionado por si se debe actuar a última hora.

Kanté es un jugador que gusta mucho a Deco. Y ya se sondeó su fichaje el pasado curso pero no se llegó a profundizar por la falta de límite salarial. El francés acabó contrato con el Chelsea y decidió aceptar la multimillonaria oferta del Al Ittihad. Un año después estaría dispuesto a regresar a Europa tras la excelente Eurocopa que realizó siendo uno de los jugadores más destacados de la selección gala. Kanté ha reicbido propuestas del West Ham y el Atlético de Madrid se habría puesto en contacto con él.

El Al Ittihad desea retener al jugador y, por ahora, no ha dado muestras de abrirle la puerta aunque la presión del jugador en los últimos días de mercado podría ser importante. En el Barça se confía en el actual centro del campo y creen que las prestaciones mejorarán cuando se recuperen a los lesionados Pedri y De Jong y Gundogan coja el ritmo. También falta recuperar a Gavi a finales de año y Fermín estará disponible ya en la segunda jornada.

Por el momento, el canterano que más ha sorprendido es Marc Bernal. El futbolista de 17 años ha sido de lo más destacado de la pretemporada jugando de pivote pero en el club tampoco desean quemarle. Es probable que mantenga galones ante el Valencia y, luego, se tomará una decisión. Kanté es un perfil que no existe en el Barça y que Deco intentó incorporar con Onana (ex del Everton) pero finalmente no se pudo firmar. Ahora se ha vuelto a sondear, aunque todos los esfuerzos están metidos en el extremo zurdo. Flick tiene muy claro que necesita jugadores de calidad y experiencia arriba y, sobre todo, futbolistas que puedan romper partidos y marquen las diferencias.