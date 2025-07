El Barça sigue atento la situación de Bryan Zaragoza

El nombre de Bryan Zaragoza vuelve a escena en el Barça. El club blaugrana se habría interesado por la situación del internacional español, que debe salir del Bayern este verano ya que no se ha aclimatado al club y le abrirán la puerta. Según 'Bild', el Barça está informado de los movimientos sobre el futuro del futbolista aunque todavía no ha realizado ningún movimiento sobre él. Hay ofertas por Bryan Zaragoza, pero el Bayern no las ha aceptado porque las considera demasiado bajas.

Bryan Zaragoza es un futbolista muy del gusto de Deco, quien ya pujó por él cuando estaba en el Granada. El director deportivo del Barça pidió al futbolista que esperase a decidir su futuro a finales de temporada ya que el Granada iba a bajar y su cláusula de rescisión se rebaja a la mitad. Bryan Zaragoza negoció con el Leipzig y el Bayern y finalmente se fue en el mes de enero al club bávaro por un montante de unos 13 millones de euros más el coste de seis meses de cesión.

La situación de Bryan Zaragoza desde su llegada fue una tortura. No se adapató y encima el entonces técnico del Bayern, Thomas Tuchel, prácticamente le tuvo apartado del equipo al no haber decidido sobre su fichaje. Finalmente, el futbolista salió el curso pasado en una cesión provechosa a Osasuna, que lo acabó llevando a la selección española dónde ha participado en el bloque de Luis de la Fuente.

Por el momento, Olympiakos, Betis y Celta han preguntado por Bryan Zaragoza, pero las demandas del Bayern han hecho imposibles cualquier operación. Y es un futbolista que saldrá sí o sí del equipo alemán, por lo que su precio puede quedar rebajado a medida que vaya avanzando el mercado. El Bayern desea recuperar buena parte de lo invertido aunque tienen muy complicado que eso se produzca, por lo que no se descarta otra cesión.

El Barça siempre ha apreciado mucho el uno contra uno y la velocidad que tiene en banda Bryan Zaragoza y Deco cree que es un futbolista explosivo que puede cambiar dinámicas de partido. Se le ve más como armario de fondo para salir en las segundas partes y hoy por hoy no sería prioridad ya que el Barça sigue enfrescado en poder conseguir el fichaje de Luis Díaz, con Rashford de alternativa.

Bryan Zaragoza desearía continuar en la liga española y evidentemente priorizaría cualquier movimiento del Barça. Estaría dispuesto a esperar y en el club blaugrana lo saben, aunque sería un fichaje de complemento.