El Barça sigue "muy atento" al futuro de Rodri

La dirección deportiva del FC Barcelona sigue trabajando en la confección de una plantilla competitiva para la temporada 2026/27. Aunque el equipo de Hansi Flick viene de completar dos grandes temporadas, Deco y las personas de su máxima confianza quieren reforzar el proyecto con futbolistas diferenciales. La prioridad en lo que resta de mercado es el '9', pero en los despachos de las oficinas culés no cierran la puerta a mejorar otras posiciones si surgen buenas oportunidades de mercado.

Una semana después de que 'Catalunya Ràdio' revelara que el Barça preguntó al Manchester City por Rodri, y a pesar de que el Real Madrid es el gran favorito a llevarse la carrera por el mejor jugador del Mundial 2026, la 'Cadena SER' ha reiterado que el club catalán está "muy atento" a las negociaciones entre 'cityzens' y merengues y valora la posibilidad de lanzarse a por el centrocampista español si finalmente no recala en el Santiago Bernabéu y se muestra dispuesto a aterrizar en el Spotify Camp Nou.

Siempre según el periodista de la 'SER' Nil Solà, en el Barça existe el convencimiento de que se podría afrontar la operación y se considera que Rodri es un futbolista 'top' en su demarcación por el que merecería la pena hacer un esfuerzo. El futbolista, eso sí, debería mostrar su disposición a firmar con la entidad culé. Deco y Flick consideraban que el centro del campo está cubierto, pero las dudas tras la lesión de Frenkie de Jong han abierto un nuevo escenario.

El City no 'regalará' a Rodri

A pesar de que el contrato de Rodri con el Manchester City finaliza dentro de menos de un año, el 30 de junio de 2027, el club inglés ya ha filtrado en las últimas horas, ante el interés del Real Madrid, que no pretende poner facilidades en las negociaciones por su traspaso. Desde el Etihad Stadium tienen la intención de pedir alrededor de unos 70 millones de euros (aunque sea con variables) y amenazan con quedárselo aunque salga libre el próximo año.

La estrategia del Manchester City en materia de ventas siempre ha sido escrupulosa: dejan salir a cualquier jugador que lo pida, pero siempre que la propuesta económica sea satisfactoria para el club. El Barça ya lo 'sufrió' con el fichaje de Eric Garcia, al que tuvieron que esperar a que saliera libre, o con Bernardo Silva, por quien se rechazaron numerosos acercamientos.