El Barça sigue con atención a Etta Eyong en la Copa de África

Etta Eyong es uno de los nombres que el Barça baraja para el próximo mercado de verano. El club ya meditó ficharle hace unos meses, pero el límite salarial impidió una operación económicamente muy favorable. Su precio ha subido aunque interesa. El club blaugrana está siguiendo con detenimiento su participación en la Copa de África para comprobar sus prestaciones en su primer gran torneo internacional.

Eyong se ha convertido en uno de los grandes nombres del continente africano en muy poco tiempo. Su capacidad goleadora está fuera de toda duda y en la Copa de África lo volvió a demostrar anotando su primer gol en el debut ante Gabón, lo que valió la victoria a Camerún de forma merecida.

Etta Eyong se ha destapado en el Levante y va a salir al mercado con toda seguridad a partir del mes de junio. Su precio está tasado tras la venta que realizó el Villarreal al Levante de este verano y los dos clubs están prácticamentre obligados a vender por una oferta de 15 millones de euros, aunque su cláusula sube hasta los 30 millones.

El futbolista nunca ha escondido su ilusión por poder fichar por el Barça y este verano ya esperó hasta el último momento cuando conoció el interés del club blaugrana. Finalmente, se decidió por el Levante para poder seguir su progresión como titular en Primera División-

Eyong sería la opicón 'low-cost' para la delantera. Una apuesta total por un futbolista emergente que puede subir muchísimo el valor si, como parece, se convierte en uno de los futbolistas más destacados de la Copa de África.

Curiosamente, a los ojeadores del Barça también les sorprendió un nombre del Camerún-Gabón. Se trata del central zurdo Samuel Kotto, de 22 años por su fortaleza física y su buen manejo de balón. Juega en el Gante y puede ser una joya de futuro.