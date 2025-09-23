El Barça sigue afinando su radar en Sudamérica mediante reuniones con agentes

Aunque el mercado de fichajes cerró hace poco más de tres semanas, el Barça sigue muy atento a todo lo que acontece en él. La dirección deportiva, encabezada por Anderson de Souza “Deco” al frente, no pierde de vista ningún movimiento u oportunidad que pueda aparecer en el mercado internacional. En el club tienen claro que la planificación deportiva no va a golpe de calendario y que muchas veces los primeros contactos se hacen lejos del foco mediático, en reuniones discretas e informales.

En esa línea, Deco y el responsable de scouting del Barça, Joao Amaral Pereira, se reunieron ayer en un restaurante de Barcelona con Gabriel Sabaté, representante de la agencia Secasports. Es una empresa especializada e futbolistas de Brasil y Sudamérica, una zona que el Barça siempre mira de cerca por la calidad y proyección de su talento joven.

Puro 'networking' para anticiparse a los grandes

Cabe destacar que de este tipo de reuniones normalmente no sale nada a corto plazo. No suelen acabar en un fichaje directo, sino que sirven para mantener el contacto con los principales representantes y estar al tanto de todo lo que se mueve. El trabajo del director deportivo no es solo fichar, sino también estar al día de lo que pasa en el mercado, anticiparse y tejer relaciones.

La relación entre las partes es buena desde hace tiempo. De hecho, Sabaté ya había sido invitado la pasada temporada al palco del Camp Nou, en el Barça-Valencia, lo que refleja la buena sintonía con la actual dirección deportiva. Más allá de que no sea una reunión para fichajes inmediatos, el Barça quiere adelantarse en la detección de jóvenes promesas antes de que otros grandes de Europa, con más dinero, entren en la puja. Esa es la hoja de ruta que Deco marcó desde su llegada y que Amaral, con un departamento de scouting cada vez más afinado, se encarga de llevar a cabo.

El club entiende que el futuro pasa por identificar talento emergente, especialmente en mercados como el brasileño, que Deco y Amaral conocen a la perfección y que históricamente han aportado jugadores diferenciales al Barça. Por eso, aunque el mercado de fichajes ya esté cerrada, la maquinaria azulgrana sigue en marcha, buscando esas oportunidades que pueden marcar la diferencia en los próximos años.