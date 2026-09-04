El Barça siembra talento por Europa: el 1x1 de los traspasos de La Masia

La cantera del FC Barcelona ha tenido un protagonismo central en el mercado veraniego, aunque bajo una estrategia renovada por la dirección deportiva. Conscientes de la saturación de perfiles en la plantilla y de la dificultad de ofrecer minutos inmediatos en el primer equipo de Hansi Flick, Deco y la secretaría técnica han apostado por una vía alternativa a las cesiones tradicionales.

Deco llega al Camp Nou para hacerse la foto con Gabriel Jesús. / SPORT

El club ha optado por traspasos que generan ingresos inmediatos o fórmulas que garantizan que los futbolistas sigan compitiendo al máximo nivel europeo, guardándose opciones de recompra, derechos de tanteo y porcentajes significativos de futuras ventas.

Objetivo, ingresos y control de futuro

El objetivo de esta hoja de ruta es permitir que las jóvenes promesas sumen minutos y galones en proyectos competitivos mientras el Barça mantiene el control de sus trayectorias. La secretaría técnica, con la figura de Bojan Krkic al frente del seguimiento de cedidos y canteranos, junto a la supervisión del propio Flick, monitorizará de cerca el rendimiento de cada jugador.

Fermín López, ante el Athletic Club / VALENTI ENRICH

En el seno de la entidad se tiene la convicción de que triunfar de forma directa desde la cantera es un reto complejo y que la progresión lejos de Les Corts puede ser el camino de retorno, un precedente que ya dio sus frutos en casos como los de Fermín López.

A continuación, detallamos la situación y los términos de cada una de las operaciones cerradas este verano:

Jofre Torrents (Ajax):

El lateral izquierdo se marcha traspasado al conjunto neerlandés en una operación que puede alcanzar los 5,5 millones de euros en función de diversas variables. Destacado por su profundidad, proyección ofensiva y calidad técnica con la pierna zurda, el canterano afronta en la Eredivisie y en competición europea la oportunidad de evolucionar en los duelos defensivos.

Jofre Torrents con la camiseta del Ajax / Ajax

La presencia de Míchel en el banquillo y la filosofía del club de Amsterdam encajan con su perfil. Como adelantó Sport, el Barcelona se reserva una opción de recompra de 14 millones de euros a partir de 2028.

Tommy Marqués (Sporting de Braga):

Tommy, tras su debut con el Braga / Sportin Braga

La alta competencia en la posición de pivote —donde coinciden la apuesta por Marc Bernal, la incorporación de Rodri y la presencia de Brian Farinhas— motivó su salida traspasado por 11 millones de euros. El centrocampista recala en uno de los clubes de referencia de Portugal, con presencia en competición europea. El Barça conserva un porcentaje de una futura venta y un derecho de tanteo para seguir de cerca su evolución.

Héctor Fort (Real Sociedad):

Héctor Fort: "Conozco la filosofía [de la Real Sociedad] y la comparto" / Real Sociedad

El lateral derecho se incorpora al club donostiarra a cambio de 8,5 millones de euros. Tras jugar cedido la pasada campaña en el Elche, el futbolista no contaba con un espacio garantizado en los planes de Flick, quien apostó por Xavi Espart para la plantilla. En la Real Sociedad competirá en Primera División y en Europa, mientras que la entidad azulgrana mantendrá un 50% de los derechos sobre una futura venta.

Toni Fernández (Venecia):

El mediapunta zurdo de 18 años da el salto a la Serie A italiana. Su salida se ha estructurado mediante una cesión con opción de compra obligatoria tras disputar tres partidos, una fórmula adaptada a las necesidades financieras del club transalpino que equivale en la práctica a un traspaso.

Toni Fernández, en pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

En Venecia ven en su incorporación un proyecto de desarrollo similar al de Nico Paz en el Como. El Barça mantiene un control sobre el jugador de cara al futuro.

Guille Fernández (Mallorca):

Guille Fernández, nuevo jugador del Mallorca. / RCDM

El centrocampista recala en el conjunto balear por un importe cercano a los 3 millones de euros. Se trata de un volante con cambio de ritmo, pegada y capacidad de llegada que busca continuidad en la máxima categoría. Necesita minutos y rodaje. El Barcelona ha incluido en el acuerdo un 40% de una futura venta y una cláusula de recompra ejecutable a partir de los dos próximos años. Señal de que se confía mucho en su explosión y no se quiere perder el control sobre él.

Álvaro Cortés (Royal Antwerp):

A sus 21 años, el central y capitán del Barça Atlètic el pasado curso pone rumbo a la liga belga. Con buen juego aéreo, contundencia en los duelos defensivos y salida de balón, el zaguero perfilaba su continuidad en el primer equipo; sin embargo, ante el interés del club en el mercado por incorporar a un central —como ocurrió con el rastreo de Ruud Nistad, operación que finalmente no se concretó—, optó por buscar minutos.

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Álvaro Cortés se marchó al Amberes / Antwerp

Tras conversarlo con Flick, quien aconsejó su salida para disponer de continuidad, el jugador asume un rol de relevancia en la defensa del Amberes. El Barça se reserva un porcentaje de una futura venta para realizar su seguimiento.