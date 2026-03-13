Un Barça-Sevilla de madrugada, con gazpacho y golazo

El Sevilla, rival del Barça en este domingo de elecciones a la presidencia, es el sexto equipo que más se ha enfrentado al conjunto blaugrana en LaLiga EA Sports. Algunas veces por la tarde, otras por la noche y en una ocasión, de madrugada. Un Barça-Sevilla en horario de discoteca que, por cierto, fue el primero de Liga que vivió Joan Laporta en el Camp Nou como presidente del club.

Inicio de la temporada 2003-2004. Eran tiempos en que los clubes aún podían fijar a su conveniencia los horarios de los partidos, sin atender al mandato de LaLiga o a cuestiones meramente televisivas. Pero lo de aquella madrugada fue especial. No era normal que un partido empezara a las 00.05 horas. Fue la respuesta del Barça a la negativa del Sevilla de fijar el choque el martes 2 de septiembre.

Era la segunda jornada de aquel campeonato e intersemanal, ya que el siguiente fin de semana había parón internacional, con la consiguiente diáspora de jugadores con sus respectivas selecciones. Dado que la mayoría debía incorporarse el miércoles 3, el Barça logró atrasar el partido de la primera jornada contra el Athletic al sábado 30 de agosto.

En cambio, el Sevilla y el Atlético de Madrid no hicieron lo propio y jugaron el domingo 31. Los sevillistas dijeron que el partido contra el Barça no podía jugarse el martes, al no tener dos días enteros de descanso desde el último partido, como era –y es- preceptivo. Lo que no esperaban en Nervión era lo que iba a decidir el Barça.

Debut de Laporta

Eran días de estreno en la zona noble del Camp Nou. Un joven Joan Laporta acababa de estrenar su cargo, con ganas de cambiar muchas cosas. Y la directiva respondió a la negativa del Sevilla fijando el partido el miércoles 3 de septiembre… pero a las 00.05 horas. Técnicamente ya era el día siguiente, por lo que el club hispalense no podía quejarse de que no se hubiera guardado el descanso reglamentario.

Uno de los primeros partidos de Joan Laporta en el palco como presidente, junto a su homólogo del Sevilla, José María del Nido / ZOLTAN CZIBOR

A la directiva que presidía José María del Nido no le gustó nada el horario, pero no tuvo más remedio que acatarlo. La incógnita era ver la respuesta del público a tan intempestivas horas. Ayudaba el calor de las fechas veraniegas, el hecho de que no se emitió en directo por televisión y la animación previa al partido, a cargo del popular actor Santi Millán y El Terrat.

Para rematar la previa, degustación de diversos productos. Entre ellos, litros y litros de gazpacho. Una refrescante bebida que motivo que lo que se conocía en principio como el ‘partido del insomnio’ haya pasado a la historia como el ‘partido del gazpacho’.

Entrada de lujo

Según cifras oficiales, pasaron los tornos del Camp Nou aquella noche 80.237 espectadores. Una gran entrada en el primer partido de la Liga 2003-2004 en el coliseo blaugrana para el equipo que entonces entrenaba Frank Rijkaard. Enfrente, el Sevilla de Joaquín Caparrós. El entrenador utrerano calificó años más tarde sus visitas al campo del Barça como “una visita al dentista”. Pero esta vez no lo fue del todo.

Víctor Valdés, Puyol, Márquez, Andersson, Óscar López; Gerard López, Xavi; Luis Enrique, Ronaldinho, Quaresma y Sergio García fue el once inicial del FC Barcelona aquella madrugada. Pudieron estar algunos de los internacionales, pero no así los holandeses –Reiziger, Van Bronckhorst, Cocu, Kluivert…-, ya concentrados con su selección. Por parte sevillista, Notario; Dani Alves, Javi Navarro, Pablo Alfaro, David Castedo; Casquero, Pep Lluís Martí; Gallardo, Baptista, Reyes y Darío Silva. El actual delegado del Real Madrid, Carlos Megía Dávila, fue el árbitro del partido.

Mientras muchos espectadores aún saboreaban el gazpacho, se llevaron un mal trago cuando Megía pitó un penalti de Valdés a Darío Silva. El malogrado José Antonio Reyes no falló y el Sevilla festejó un 0-1 parcial con el que se llegó al descanso.

Ronaldinho, en acción frente a Pep Lluís Martí / MANEL FRANCH

Y apareció el 'Gaúcho'

El reloj del Camp Nou marcaba más allá de la una de la madrugada cuando se inició la segunda mitad. Cierta intranquilidad en la grada por el 0-1, que se mitigó cuando Víctor Valdés envió con la mano un balón a la carrera de un crack que vivía su primer partido de Liga ante su nueva afición, Ronaldinho Gaúcho. Pep Lluís Martí y Javier Casquero solo pudieron verle pasar antes de que conectara un tremendo zambombazo desde aproximadamente 30 metros que impactó en el larguero y se coló en la meta de Notario.

Javi Navarro, el central sevillista, intentó despejar el chut pero fue en vano. El Camp Nou estalló con la tarjeta de presentación del brasileño en aquella noche del gazpacho y, prácticamente 23 años después, aún se recuerda aquel golazo en circunstancias que difícilmente se repetirán.

El marcador ya no cambió y el partido acabó con el 1-1 cerca de las 2 de la madrugada. Era como si los más de 80.000 espectadores salieran de una sala de fiestas, por lo avanzado del horario. Al final, fue una anécdota en la primera temporada de Joan Laporta como presidente del Barça. El equipo blaugrana acabó segundo la Liga 2003-2004, cinco puntos por detrás del Valencia de Rafa Benítez. El Sevilla de Caparrós, sexto, logró plaza para disputar la Copa de la UEFA, esquivando la Intertoto. Y todo empezó con una madrugada de gazpacho y fútbol…