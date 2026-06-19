El Barça va muy en serio a por el 'muro' australiano Lucas Herrington

El Barça mantiene la mirada fija en el mercado internacional de jóvenes talentos para apuntalar su proyecto de futuro. El último nombre en sumarse a la lista de objetivos de la dirección deportiva es Lucas Herrington, un prometedor defensa central de 18 años que actualmente milita en los Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) y que está disputando el Mundial con la selección absoluta de Australia.

El Barça, atento a Herrington / Instagram

Hace unos días, ‘The Athletic’ informaba acerca de un interés del Barça por este espigado defensa de apenas 18 años. Según ha podido confirmar Sport, este seguimiento ha ido un paso más allá: el Barça fue a verlo ‘in situ’ el pasado mes de abril a Estados Unidos y se reunió con su entorno para explorar una posible incorporación. De esta forma, no se trata de un simple rumor, sino de un interés real y de un seguimiento exhaustivo por una de las perlas de mayor proyección de todo el campeonato norteamericano.

Algunos medios en Estados Unidos han apuntado a una primera oferta del club azulgrana por valor de 10 millones que habría sido rechazada. Añaden que la entidad americana habría valorado al chico en más de 20 millones de euros.

Un perfil cotizado y una revalorización exprés

Herrington destaca, sobre todo, por su imponente planta. Con una altura de 1,93 metros y una notable envergadura, el gran nivel del central oceánico no ha pasado desapercibido en su país natal; a su corta edad, ya ha disputado cuatro partidos oficiales con la selección absoluta de Australia, con la que se encuentra concentrado jugando el Mundial.

Este crecimiento eclosionó de forma rápida, impactando directamente en su valor de mercado. Fuentes en Estados Unidos señalan que ya existió una primera oferta formal de 10 millones de euros por el jugador. En esta operación hay un dato interesante respecto a su anterior club, el Brisbane Roar de la liga australiana. La entidad de origen vendió recientemente el 20% que poseía de los derechos de una futura venta del futbolista por una cifra cercana al medio millón de euros, un porcentaje que hoy, ante las cifras que se manejan por su traspaso, equivaldría a una cantidad muy superior.

Cambio de paradigma en el scouting azulgrana

Como hemos detallado en SPORT recientemente, en los últimos tiempos se ha producido un cambio de criterio a la hora de rastrear el mercado de centrales. Sin renunciar a la salida de balón característica de la entidad, el departamento de ‘scouting’ enfoca ahora su ‘esfuerzos’ en el aspecto defensivo hacia futbolistas con mayor impacto físico, envergadura y dominio del juego aéreo, con el objetivo de ganar metros y dotar de mayor contundencia al primer equipo a medio y largo plazo.

Herrington, en una imagen con Colorado Rapids / MLS

Esta nueva línea de actuación ya cuenta con precedentes recientes en la planificación deportiva: Juwensley Onstein (1,89 metros), incorporado en el mercado de invierno. U otro nombre que ha sonado también recientemente de la MLS como Neil Pierre, jugador de Philadelphia Union de 18 años y que mide dos metros. Ya tiene Flick en plantilla futbolistas de planta como Araujo o Gerard Martín, consolidado en el central zurdo y que ha aportado también poderío aéreo y físico en los duelos.

El Barça sigue trabajando con discreción en la captación de talento joven antes de que su cotización resulte inalcanzable, y el nombre de Herrington se perfila como una de las opciones prioritarias en el radar defensivo.