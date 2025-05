El Barça sentencia la Liga con una gran remontada

A pesar de haber perdido los tres clásicos jugados esta temporada y haber encajado doce goles, el Real Madrid llegaba al cuarto partido del curso contra el Barça pensando que iba a ser el suyo. Decían que la segunda parte que habían hecho en la final de Copa, en la que lograron remontar aunque acabaron perdiendo, y el golpe recibido por el Barça con la eliminación de la Champions el pasado miércoles jugaban a su favor.

Decían estar seguros de ganar y salir de Montjuïc a un punto del Barça para ganar después la Liga en las tres últimas jornadas, contando que los azulgranas tienen un peor calendario. Esa idea quedó reforzada en el primer cuarto de hora de partido, cuando los blancos se avanzaron en el marcador con dos goles de Mbappé. El primero, de penalti. El francés aprovechó un error de Cubarsí para plantarse solo ante Szczesny, que cometió, una vez más, penalti. El segundo tras un contragolpe provocado por una pérdida de Lamine Yamal. Reclamó el de Rocafonda una falta inexistente y el gol subió al marcador.

El Barça debía remontar una vez más, como tantas y tantas veces esta temporada. Como ejemplo, tenía la reciente remontada ante el Inter lograda en una gran segunda parte en Milán. Los de Hansi Flick, sin embargo, no quisieron esta vez esperar al descanso. Se lanzaron al ataque, encerraron al Real Madrid en su campo y en una sublime media hora final del primer tiempo hicieron cuatro goles para demostrar la fortaleza del líder.

Cuatro goles

El primero en golpear la portería de Courtois, que ya había realizado un par o tres de intervenciones de mérito antes, fue Eric Garcia. Qué gran jugador tiene el Barça en el de Martorell. Futbolista formado en la cantera, que siente los colores como nadie y al que Flick ha sabido sacarle un gran rendimiento dándole su confianza. Central de oficio, puede jugar tanto de medio centro como de lateral. Y hace goles. Marcó el primero en Milán y el primero en el clásico a la salida de un córner.

Poco después se sumó a la fiesta Lamine Yamal. Había marcado en el clásico de la primera vuelta y lo hizo en el de la segunda con su clásica rosca al palo largo. El Barça había empatado cuando se cumplía la media hora. El empate tampoco le iba mal teniendo en cuenta los cuatro de ventaja, pero había olido sangre y quería más. Así que siguió presionando la salida de balón del Real Madrid y logró dos goles más.

El protagonista, Raphinha. La temporada del brasileño es de matrícula de honor, de claro aspirante a ganar el Balón de Oro. Marcó el tercero tras robar un balón Pedri. El canario, que gran partido el suyo, habilitó a Raphinha, que batió a Courtois con su ya clásico tiro cruzado. El segundo tras una recuperación suya, combinar con Ferran y fusilar al portero belga.

El escándalo

Ancelotti reaccionó tras el descanso dando entrada a Modric y Brahim. Los blancos presionaron un poco más arriba, pero el Barça logró tener el control del balón durante muchos minutos. Por juego parecía más cercano el quinto del Barça que el tercero del Real Madrid, pero con los de Flick no hay un partido tranquilo. Arriesgan mucho con la línea y jugando todos los balones. Los blancos esperaban un error que les volviese a meter en el partido y llegó a falta de veinte minutos para el final. Fue de Iñigo y supuso un rápido contragolpe y el 'hat-trick' de Mbappé.

Luego llegó el escándalo. Por un claro penalti por manos de Tchouaméni que evitaban el gol de Ferran y que Hernández Hernández no quiso señalar. No lo quiso pitar porque Martínez Munuera, árbitro de VAR, le llamó para que fuese a verlo. Era claro el penalti pero él dijo que no. En cambio. sí señaló unas manos de Fermín tras haber puesto el andaluz el quinto en el marcador. Por suerte, las dos decisiones no fueron decisivas. El Barça ganó el cuarto clásico de la temporada y sentenció el título de Liga.