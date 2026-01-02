El Barça tiene una semana para activar la ficha de Christensen

El FC Barcelona dispone de una semana exacta, hasta el viernes 9 de enero, para presentar ante LaLiga el informe médico de Andreas Christensen que le permitiría utilizar el 80% de su salario para inscribir a un sustituto en el mercado de invierno.

El central danés sufrió el pasado mes de diciembre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará de baja un mínimo de cuatro meses, el umbral que marca la normativa para poder activar este mecanismo excepcional. En el club existe la voluntad de presentar el informe sabiendo que el periodo de ausencia cumpliría ese requisito, pese a que el jugador optó finalmente por un tratamiento conservador, con la mirada puesta en llegar en condiciones al Mundial de este verano.

La decisión deportiva va muy ligada a las necesidades actuales de la plantilla. Hansi Flick fue claro en la rueda de prensa previa al derbi contra el Espanyol, en la que reconoció abiertamente que el equipo necesita refuerzos en defensa. “Si vemos nuestra última línea, creo que necesitamos a uno más. Pero no es fácil en este mercado. Habrá que verlo… creo que algo haremos, pero debe tener sentido”, afirmó el técnico alemán.

Tal y como avanzó la Cadena SER y ha venido explicando SPORT, el área deportiva azulgrana solo dará el paso de presentar el informe médico a la Comisión Médica de LaLiga si aparece en el mercado un refuerzo que encaje deportiva y económicamente. Una vez validado el informe, el Barça dispondría de 20 días para inscribir a un sustituto utilizando parte de la ficha de Christensen.

El contexto defensivo añade presión a la cuenta atrás. La pareja formada por Cubarsí y Gerard Martín se ha consolidado, Eric Garcia está actuando más adelantado y Ronald Araujo continúa sin fecha concreta de regreso a la competición pese a trabajar ya con el grupo. “Está bien, pero es él quien tiene que decidir cuándo volver”, explicó Flick sobre el central uruguayo. Con el reloj en marcha y el mercado de invierno abierto, el 9 de enero marcará el límite definitivo para que el Barça decida si activa o no la ficha de Christensen y entra de forma decidida en el mercado para reforzar la defensa