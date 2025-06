El Barça seguirá adelante con el fichaje de Cardoso Varela a pesar de las amenazas del Oporto

El Barça ni se inmuta con las quejas del Oporto por las negociaciones que ha mantenido el club blaugrana para fichar al talentoso joven Cardoso Varela. El Oporto, tras la cumbre realizada en Barcelona con los agentes del futbolista, envió una carta de queja al Barça y a la Federación Española al considerar que el futbolista se fugó a Croacia sin autorización para jugar ahora con el Dinamo de Zagreb, pero hay tranquilidad absoluta en la entidad barcelonista. El Barça va a seguir adelante en el fichaje de Cardoso Varela, amparados por la reglamentación, y con un dictamen favorable de la FIFA a favor del futbolista y su actual club.

Toda la historia se inició cuando Cardoso Varela comenzó a brillar de forma excepcional en la cantera del Oporto. El club portugués intentó atar su continuidad, pero el futbolista desapareció y viajó junto sus agentes a Croacia para enrolarse a un club de cuarta división de este país. El Oporto reaccionó y denunció a los agentes por haber "secuestrado" al futbolista y mantiene un litigio que dura ya más de un año. Cardoso Varela ha pasado ahora al Dinamo de Zagreb, dónde juega normalmente con su filial y sin tener sanción alguna.

El Barça llevaba tiempo siguiendo a Cardoso Varela y ya hubo un interés cuando militaba en el Oporto. Y ahora está dispuesta a dar el paso para ficharle. Su agente, Andy Bara, el mismo que el de Dani Olmo estuvo este jueves en Barcelona negociando este traspaso y la idea es un traspaso de unos cinco millones de euros y dejar cedido un año al futbolista en Croacia. Cardoso Varela es una de las grandes promesas del fútbol europeo y en el Barça están convencidos de que se convertirá en un futbolista de muchísimo nivel como extremo.

El club blaugrana ya ha tomado la determinación de ir a por él y no se va a amedrentar por las quejas del Oporto, ni mucho menos. No solo es que la FIFA ya ha dado la razón al jugador sino es que tienen clarísimo que no van a poder hacer nada en el futuro ya que el futbolista salió de Portugal cuando era menor de 16 años y sin la posibilidad de firmar un contrato profesional con el club portugués, por lo que no se podrá reclamar nada.

El Barça y el Oporto siempre han mantenido muy buenas relaciones y el director deportivo, Deco, había militado en el club portugués y sigue con una gran relación ahí. En el Barça esperan que este tema se vaya calmando ya que la justicia dejará claro todo y que las aguas vuelvan a su cauce. En el Oporto lo van a intentar todo porque entienden que el jugador y su agente obraron mal y desean una indemnización, al menos, por todo este tema.

Por ahora, las negociaciones están en marcha y es muy posible que todo se pueda cerrar en el mes de de julio. El Barça le incorporaría al filial el próximo curso con la esperanza de que pueda convertirse en poco tiempo en un futbolista apto para el primer equipo.