El Barça puede salir beneficiado de la lluvia de millones en la Supercopa

La delicada situación financiera del Barça provoca que cualquier ingreso extra sea una noticia fantástica. Disputar la Supercopa de España lejos del territorio estatal solo tiene la justificación económica y en esta quinta edición consecutiva que se celebrará en Arabia los millones de euros a repartir volverán a ser más que interesantes.

El ganador de la última Supercopa de España percibió 9 millones de euros. El Barça no solo se llevó la gloria de Arabia Saudí al proclamarse supercampeón de España en el 2025 sino que la entidad que preside Joan Laporta ingresó nueve millones tras la disputa de esta competición.

El Barça ganó con autoridad la Supercopa del 2025 / RFEF

El Real Madrid fue el segundo club que más ingresó (7,15 millones) mientras que el Athletic percibió 2 millones y el Mallorca 850 mil euros. El Barça tenía un fijo de seis millones de euros que se amplió a un millón al clasificarse para la final. Al proclamarse campeón, el FC Barcelona pudo acumular un total de nueve millones de ingresos, una cantidad que podría superar este año si los de Flick repiten título..

Mejorar estas cifras dependerápor lo tanto del resultado final que consiga en esta edición el equipo de Flick. Si en la edición del 2025 se reparieron casi 20 millones en esta ocasión la cantidad asciende a 23 millones. Estos 23 millones se distribuirán entre el Barça, Atlético, real Madrid y Athletic Club.

Estos 23 millones salen de los casi 52 millones que ingresa la Federación por la disputa de esta competición en tierras árabes según desveló Mundo Deportivo.

Casadó celebró con euforia la Supercopa 2025 / RFEF

La Federación que preside Rafael Lozán destinará unos 28 millones de estos ingresos al fútbol amateur.

Estos 52 millones que se recaudan llegan a través de varias vías entre las que destacan los patrocinios (27 millones) , los ingresos por derechos de televisión (casi 13 millones) así como la partida por organización y participació (casi 12 millones).

La Supercopa de España del 2026 se inaugurará con un atractivo Barça-Athletic club que se disputará el próximo miércoles 7 de enero a las 21h. La otra semifinal reunirá al real Madrid de Xabi Alonso y al Atlético del Cholo Simeone.