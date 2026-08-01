El Barça podría salir al mercado para sustituir a De Jong

El FC Barcelona podría optar por rastrear el mercado para cubrir la baja de Frenkie de Jong, que estará en el dique seco entre tres y cuatro meses por una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El conjunto azulgrana maneja varias alternativas, entre las que destaca Azzedine Ounahi, futbolista del Girona. Según 'El Chiringuito', el Barça está valorando la opción ante la lesión del neerlandés.

El futbolista marroquí del Girona cuenta con varias ofertas para salir del cuadro catalán este verano, que reclama el importe íntegro de su cláusula, 25 millones de euros, para dejarlo marchar tras el descenso de categoría. Míchel, que lo dirigió la temporada pasada, apuesta fuerte por él para incorporarlo al Ajax, pero no es el único club que ha llamado a su puerta.

Azzedine Ounahi, autor del segundo tanto contra el Athletic / EFE

El último en sumarse a la pelea ha sido el FC Barcelona. La baja de larga duración de De Jong, sumada a la posible salida de Marc Casadó, deja mermado el centro del campo azulgrana. Pedri, Gavi y Marc Bernal son las únicas alternativas, por lo que Deco valora firmar al jugador de 26 años para reforzar una demarcación debilitada.

A pesar del descenso del Girona a LaLiga Hypermotion, Ounahi fue de lo poco potable en el conjunto catalán, pues marcó cinco goles y repartió dos asistencias en 24 compromisos ligueros. Pese a su importancia en los planes de Míchel, el centrocampista marroquí no participó en ninguno de los dos partidos contra el Barça la campaña pasada por lesión.

Precisamente, Ounahi fue el verdugo de Frenkie de Jong en el Mundial. Países Bajos cayó en los dieciseisavos de final contra Marruecos en la tanda de penaltis, el último encuentro que ha disputado el neerlandés hasta ahora. Aunque son dos perfiles distintos, ya que el futbolista del Girona es más ofensivo y también se desenvuelve en la mediapunta o en banda, el FC Barcelona valora la posibilidad de incorporarlo para reemplazar al '21', que, a pesar de su lesión, se encuentra junto con el resto de sus compañeros en St George's Park.