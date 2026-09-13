El Barça saldrá con otro once renovado ante el Levante

La alineación de Hansi Flick para el encuentro ante el Levante volverá a presentar novedades. El técnico barcelonista quiere un equipo fresco, con energía y que presione mucho a los rivales. Por ello, es casi imprescindible poder rotar, como ya hizo ante el Feyenoord en el estreno de la Champions League. La confianza en la plantilla es máxima para poder permitirse realizar cambios en cada partido sin que el bloque se resienta.

Dónde no hay debate es en la portería. Joan Garcia será el guardameta titular por delante de Livakovic y Szczesny. El portero del Barça quiere volver a poner el cerrojo, como ha hecho en tres de las cuatro jornadas ligueras. Solo el Rayo Vallecano fue capaz de superarlo en dos ocasiones.

En la zaga, Eric Garcia saldrá con su máscara para proteger el tabique nasal en el lateral derecho, por lo que Koundé volverá al banquillo. Al galo le está costando coger el ritmo en esta temporada atípica para él en la que ha perdido el rol de futbolista intocable. En el centro, Gerard Garcia puede dar descanso a Christensen para jugar con Cubarsí y Xavi Espart regresar al lateral zurdo.

La manija

La llave del equipo en el centro del campo estará en poder de Rodri y Pedri. Ambos tuvieron minutos de descanso en el segundo tiempo frente al Feyenoord, por lo que están preparados para afrontar el envite en el Ciutat de València. Rodri va claramente de menos a más en su puesta a punto, mientras que Pedri aporta la magia necesaria en la medular.

Pedri, en la sesión previa al partido ante el Levante / Gorka Urresola

La tercera pieza condiciona el entramado ofensivo con Fermín como candidato a recuperar el puesto. La presencia del onubense dar un perfil diferente al entramado ofensivo en el que Lamine y Raphinha son intocables. Fermín es un futbolista que puede pisar más área y ser más vertical que un Dani Olmo más imaginativo y especialista en encontrar espacios con sus pases donde no los hay. Dos grandes futbolistas, pero con una naturaleza realmente diferente.

El tercer delantero queda en el airea con la opción de que Anthony Gordon recupere el puesto que cedió a Karim Adeyemi frente al Feyenoord. Tanto el inglés como el alemán han demostrado un gran nivel, por lo que Flick puede estar muy tranquilo.