El Barça saldrá con una alineación llena de pólvora para tumbar al Copenhague

La presencia de Ferran Torres sobre el verde de la Ciutat Esportiva significó un golpe anímico importante para el equipo en la sesión previa al duelo ante el Copenhague de la octava y última jornada de la liguilla de la Champions League.

Hansi Flick confirmó que está recuperado, por lo que Ferran ha protagonizado una puesta a punto exprés para ayudar al equipo en un partido de gran relevancia, sobre todo para los delanteros. El Barça necesita goles y tener al máximo goleador del equipo esta temporada, con 15 tantos, es un alivio para Hansi Flick. Quizá no esté para ser titular y salga Robert Lewandowski, pero su presencia parece asegurada a lo largo del encuentro.

Ferran Torres, en el entrenamiento previo al partido ante el Copenhague / Gorka Urresola Elvira

El club emitió un parte médico antes del encuentro frente al Slavia de Praga anunciando su baja para diez días por unas molestias musculares en la pierna derecha. Ferran Torres se puso las pilas desde el primer momento para recuperarse cuanto antes y lo ha logrado. El valenciano ha recortado plazos y con una semana ha tenido suficiente. Solo se ha perdido los duelos ante el Slavia y el Oviedo a causa de sus problemas físicos.

El gran problema

El aumento de recursos en ataque contrasta con la ausencia en la medular. A la de baja por lesión de Pedri hay que sumar la del sancionado Frenkie de Jong por acumular tres tarjetas amarillas. Gavi, por su parte, está encarando la recta final de su lesión, por lo que todo apunta a que Eric Garcia volverá a avanzar su posición para actuar en el pivote.

Eric Garcia puede actuar en la medular del FC Barcelona en el último partido de la liguilla de la Champions League / Gorka Urresola Elvira

La posibilidad de la casa es la de Casadó o Bernal, aunque Eric apunta a tener más opciones por su mayor experiencia en un partido grande. Y el duelo frente al Copenhague es de los más importantes ya que una victoria puede dar el pase directamente pare los octavos de final.

En defensa, regresarán los laterales habituales después de la experiencia con Joao Cancelo el domingo frente al Oviedo. El portugués no puede participar en la Champions League ya que no está inscrito. Cancelo estará disponible a partir de la siguiente ronda ya sea en los ‘play-off’ o en los octavos de final. El Barça no quiere esperar más parea sellar su clasificación y estar entre los ocho primeros.