El Barça puede sacar tajada del fichaje de Ilaix Moriba por el Sevilla

Ilaix Moriba apostó por dejar el Barça y aceptar la oferta del RB Leipzig en el verano de 2021. El club azulgrana se embolsó 16 millones de euros por un canterano más que prometedor y el centrocampista inició un periplo de tres años en los que ha perdido el impulso de su debut con el primer conjunto azulgrana. El joven futbolista de Guinea Conakry (19/01/2003) vuelve a llamar a las puertas de La Liga para intentar recuperar el tiempo perdido desde que abandonó el Spotify Camp Nou, y el Barça podría sacar tajada con este movimiento de Ilaix.

García Pimienta quiere a Ilaix Moriba en Sevilla

Según informa 'El Correo de Andalucía', el flamante entrenador del Sevilla CF, Javier García Pimienta, intenta conseguir la cesión del centrocampista del RB Leipzig con el que tiene contrato en vigor hasta 2026.

'Pimi', que tras su buen trabajo al frente de la UD Las Palmas tiene por delante el reto de reverdecer los laureles sevillistas, fue el técnico que dio la alternativa a Moriba en el Barça Atlètic con solo 16 años (1.384 minutos 22 partidos, 2 goles y 2 asistencias). Ahora, piensa que podrá recuperar la mezcla de talento y potencia de Ilaix para convertirlo en una pieza fundamental del nuevo Sevilla que está construyendo.

A partir de la alternativa de García Pimienta llegó la explosión futbolística de Ilaix que le llevó a debutar en la primera plantilla de la mano de Ronald Koeman, llegando a disputar 18 encuentros (673 minutos, 1 gol y 3 asistencias).

Moriba quiere la carta de libertad

Según la citada información, Ilaix estaría intentando incluso rescindir su contrato con el RB Leipzig para llegar con la carta de libertad al Sánchez Pizjuán. Una opción que parece remota, pues el club alemán invirtió 16 millones de euros en su fichaje. La valoración actual de Moriba, según el portal especializado Transfermarkt, es de 3 millones de euros.

El paso de los años ha demostrado que Ilaix Moriba se equivocó cuando decidió escuchar la jugosa oferta del Leipzig y no quiso esperar en un Barça que ciertamente estaba atravesando una grave crisis económica y deportiva, pero nunca ha renunciado a apostar por la cantera.

No cuajó en el RB Leipzig (100 minutos en 6 apariciones), y tampoco le han servido para convencer a los técnicos alemanes las cesiones a Valencia (2021-23, 2.312 minutos en 46 partidos con 1 gol y 3 asistencias) y Getafe (2023/24, 14 partidos jugados, 608' minutos y 2 asistencias).

La carta que le resta al Barça con Ilaix

El mismo futbolista ha reconocido que se equivocó al precipitar su salida del Barça con apenas 17 años. Sin embargo, el Barça puede considerar que, tras el disgusto inicial, acertó al no plegarse a las exigencias económicas de Ilaix y su entorno.

Y no solo por los 16 millones de euros embolsados ni por los 6 millones en variables que, obviamente, no recibirá. Sobre todo, por el 10% de una futura venta que se reservó la entidad azulgrana y que, sin duda, está más que interesada en hacer valer. Eso, si el Sevilla no logra la salida de Moriba con la carta de libertad...