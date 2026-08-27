El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle

El FC Barcelona se ha beneficiado del traspaso de Nico González del Manchester City al Newcastle, por una cantidad que podría aproximarse a los 56 millones de euros más otros 4,6 en variables. El conjunto barcelonista sacaría rédito por el programa de solidariad de la FIFA de repartirse el 5 por ciento de los derechos de formación del futbolista.

Este mecanismo se aplica a los clubs que formaron al futbolista entre los 12 y los 23 años. Nico, de 24 años, estuvo durante ese periodo en el Barça, cedido al Valencia, y ya traspasado al Oporto.

El rotativo portugués O Jogo explica que el reparto será de 1,9 millones para el Barça, 560.000 para el Oporto y 280.000 para el Valencia. Por tanto, el Barça obtiene un pellizco siempre importante para las arcas del club. La entidad recibirá esta cantidad en los próximos meses, según ha podido confirmar SPORT.

Desde que salió del Barça, Nico González ha generado 25,4 millones de euros para el Barça: los 8,5 millones de su traspaso al Oporto en primer lugar, 15 millones que le correspondieron por su venta al Manchester City y ahora 1,9 millones por los derechos del programa de solidaridad.

Nico González ha sido un buen negocio para el FC Barcelona con tantos movimientos de un futbolista que aún promete mucho y, por ello, el Newcastle ha apostado por su fichaje.

El Manchester City ha considerado mejor opción desembolsar 100 millones de euros en el joven Ayyoub Boudaddi, del Newcastle United, y también persigue la incorporación de Enzo Fernández, del Chelsea.

El City necesitaba apuntalar la posición de medio centro tras la marcha de Rodri al Barça por unos 60 millones de euros y ahora ya tiene una pieza que debe ayudar al equipo de Enzo Maresca, además del interés creciendo por el todavía 'blue' Enzo Fernández.