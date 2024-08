El Barça saca pecho de sus tres debutantes en Mestalla

Si hay algo de lo que puede estar orgulloso el FC Barcelona es del trabajo que se viene haciendo en la base. Desde el staff de Rafa Márquez el curso pasado (con Albert Sánchez, el actual primer entrenador del Barça Atlètic, como pieza clave) hasta Pol Planas en el Juvenil B, Arnau Blanco, que ha pasado del Cadete A al primer equipo, al resto de entrenadores, a José Ramón Alexanco. Todo el conglomerado que forma esas entrañas de la entidad barcelonista y que lo eleva a disponer, de forma bastante unánime, de la mejor cantera del planeta fútbol.

Y este lunes el club catalán ha querido sacar pecho de un hecho que se produjo el pasado sábado en Mestalla y que no hizo sino ahondar en esa sensación de orgull del barcelonismo hacia su base. Tres debuts, ni más ni menos, hubo en el coliseo valencianista: Marc Bernal, Gerard Martín y Pau Víctor.

BERNAL, TALENTO COCIDO EN CASA

Tres formas radicalmente distintas de llegar a la élite del fútbol. Marc Bernal, a sus 17 años, es, como Lamine Yamal y Pau Cubarsí, un avanzado, un 'superdotado'. Un talento natural moldeado a en el club, donde ha ido quemando etapas, jugando en categorías superiores a la suya. Un pivote/interior con un físico privilegiado (1,91 metros) y una fisonomía y forma de jugar que recuerdan a la eclosión de Busquets. Aunque todo a su tiempo y con la cocción necesaria.

Bernal debutó con el dorsal 28 con el primer equipo / FCB

"Es algo especial porque desde muy pequeños soñamos con llegar al primer equipo y hacerlo como lo hice el otro día. Cuando me dijeron que iba a ser titular no me lo esperaba. Fue un momento único que recordaré toda la vida. Los compañeros me dijeron que estuviera tranquilo, me animaron y me apoyaron en todo momento. Es algo especial jugar con Casadó. Llevamos un año jugando juntos y nos sentimos muy cómodos", asegura Bernal.

PAU, EL GOL POR BANDERA

Pau Víctor es puro instinto. Un hombre-gol capaz de adaptarse a cualquier posición del ataque. Uno de los nombres propios de la pretemporada del Barça y que se ha ganado a pulso un dorsal de la primera plantilla. Al ex del Girona le espera un rol importante para dar refresco a Lewandowski y para ejercer de revulsivo y llevar el peso ofensivo cuando Flick lo estime oportuno.

"Creo que estoy en un momento personal y futbolístico muy bueno. Jugar aquí en el Barça, debutar en Primera y hacerlo en este club creo que no se puede pedir más, estoy muy feliz. estaba en la banda, nerviosa, pensando a ver si me hacía debutar. Con la tranquilidad de que era el primer partido pero con nervios, lógico. Cuando vi que me llamaba y podía debutar en Primera fue muy especial, algo para recordar siempre", comenta, por su lado, Pau.

Bernal, Gerard y Pau Víctor posan con la camiseta del Barça / FCB

Pau aterrizó el curso pasado en el Barça Atlètic. Venía de jugar en todas las categorías inferiores del Girona y de jugar cedido el año anterior en el Sabadell. Su espectacular temporada (máximo goleador de Primera RFEF) le valieron para que el club pagara alrededor de tres millones de euros a la entidad gerundense por hacerse con sus servicios. Culé de cuna, su hermano juega en el Juvenil del FC Barcelona.

GERARD, PICANDO PIEDRA

Por último Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca ha llegado a la élite en el Barça por la vía, quizás, más difícil. Viene del fútbol de barrio, del Cornellà en Primera RFEF. Lo contrató el Barça el verano pasado por su experiencia en la categoría y a base de trabajo y picar piedra y de su fiabilidad en el lateral zurdo se ha ganado la oportunidad. Ha convencido a Flick y ha pasado por delante de Héctor Fort y Alex Valle en esa posición.

"Yo que soy culé desde pequeño es algo con lo que sueñas. En la primera con el golpe de Balde ya salí a calentar y luego en la segunda volví y estaba mentalizado de que podía pasar. Estaba muy tranquilo y concentrado. El míster me animó a salir con todo. He mejorado mucho y quiero dar las gracias al staff del Barça Atlètic del curso pasado. Mi vida ha cambiado mucho de un año a otro", explica, por su lado, Gerard.