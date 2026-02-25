Barça Run Sao Paulo 2026, la primera carrera oficial del club en el extranjero

El domingo 15 de mayo, cuando los socios del FC Barcelona están llamados a las urnas para elegir al presidente para el próximo lustro, en el otro lado del Atlántico se vivirá otra jornada de barcelonismo: la Barça Run São Paulo 2026, la primera carrera popular oficial del club que se celebrará en el extranjero.

Organizada por la empresa brasileña TUBIG Sports y con la supervisión técnica de la Federação Paulista de Atletismo (FPA), lo que garantiza un estándar profesional al evento y seguridad para los participantes, esta iniciativa inédita promete contar con una participación multitudinaria.

El Parque Villa-Lobos, situado en una zona noble del oeste de la capital paulista, acogerá durante toda la mañana un "evento histórico", en palabras de los organizadores, que pretende "conectar a aficionados, amantes del fútbol y familias en una experiencia que celebra la magia del Barça más allá de los terrenos de juego".

La prueba, que reunirá tanto a runners como a familias enteras, consistirá en una carrera de 5 km, con una tanda competitiva limitada y otras participativas, además de una caminata de 3 km abierta a participantes a partir de los 3 años de edad, reforzando el carácter inclusivo y familiar del evento. Los participantes llevarán una camiseta exclusiva con los colores blaugrana.

"Barça Run São Paulo 2026 representa un hito en la historia del deporte y de la comunidad Barça fuera de España. Es una oportunidad única para que los aficionados en Brasil vivan la tradición, la excelencia y el espíritu de superación que forman parte de la identidad del FC Barcelona, integrando deporte, salud y convivencia familiar en una sola experiencia", refuerza la organización.

Este evento pionero, llamado a tener nuevas ediciones en los próximos años, ayudará, sin duda, a proyectar y reforzar la 'marca Barça' en el 'país do futebol', donde el club cuenta con miles de 'torcedores' y grandes vínculos sentimentales por todos los 'craques' que han pasado a lo largo de la historia de la entidad, desde Evaristo de Macedo, que a sus 92 años sigue viviendo en el barrio de Leblon, en Río de Janeiro, hasta Raphinha, pasando por Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaucho, Dani Alves y Neymar Jr.

A pesar de todo este contexto futbolístico, resulta curioso que el primer equipo del Barça nunca haya jugado en territorio brasileño. Sí lo ha hecho en dos ocasiones el proyecto del Barça Legends. La última incursión oficial de la entidad tuvo lugar en agosto del año pasado, cuando el equipo juvenil, dirigido por Juliano Belletti, disputó en el histórico Maracaná la final de la Copa Intercontinental Sub-20 ante el Flamengo, que se impuso en la tanda de penaltis tras un 2-2 y retuvo el título ante más de 45.000 espectadores. Fue el partido de un equipo de La Masia con mayor asistencia de público en toda la historia de la entidad.

La ciudad de São Paulo ya ha mostrado interés en poder acoger, en los próximos años, algún partido de pretemporada del Barça. Quien está trabajando para presentar una propuesta al club blaugrana es la empresa pública municipal SPTuris (São Paulo Turismo).