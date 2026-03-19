El Barça rugió ante Europa con conjura de Flick y disgusto final contra el Newcastle en Champions

Surgieron algunas dudas en la primera mitad. Como sucedió en Saint James’ Park, el Barça se rompió por momentos, fue un mar de dudas. Pero se levantó. Y de qué manera. El equipo hizo un ‘click’ monumental tras pasar por el vestuario y dio un recital sublime en unos 45 minutos para la esperanza. Torrente de goles, vendaval de fútbol, recital de Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski, Fermín y compañía y pase a cuartos por la puerta grande. 8-3 en el global ante todo un Newcastle construido a base de talonario y el estado de ánimo por las nubes para afrontar todo lo que está por venir.

Fue una noche de reencuentros. El Spotify Camp Nou vivía una eliminatoria de la máxima competición continental con público por primera vez desde 2019. Y lo hacía ya con capacidad para 62.000 espectadores y con la nueva estructura y vestiduras. La primera gran noche europea en el calor del hogar. Y lo cierto es que el empuje de la gente en la grada se antojaba vital para tumbar a un cuadro británico que aterrizaba con el 1-1 de la ida, que había dejado muy buenas sensaciones en su feudo y que, además, arrastraba a 10.000 ‘hooligans’ desbocados.

Lamine ya es el gran killer de Flick en la presente temporada / Valentí Enrich / SPO

Día largo en la Ciudad Condal para controlar a la horda de ingleses ávidos de cerveza, de subirse a palmeras y de orinarse en todas las esquinas de la ciudad. Y la verdad es que fue determinante la parroquia barcelonista para llevar en volandas al equipo y, sobre todo, ayudarlo a levantar los momentos delicados del primer tiempo.

Las genialidades

Pese al borrón del error del tacón que derivó en el 2-2, el astro de Rocafonda tuvo otra noche inspiradísima, repleta de magia y de acciones destacadas. Frotó la lámpara y sacó pasos prohibidos. Y el tridente rindió como en las noches épicas. Raphinha acabó el partido con dos goles, dos asistencias y un penalti provocado. Lewandowski recuperó el olfato goleador y su versión demoledora. Fermín atacó los espacios y fue punzante y determinante.

Flick. "La primera mitad fue muy dura" / Champions League

El Barça de la segunda mitad es capaz de cualquier cosa y ahora Hansi Flick es consciente de que la misión es mantener ese tono la totalidad de los partidos. Flick acabó feliz. Formó un círculo improvisado de conjura con sus futbolistas sobre el césped y les anunció, entre risas, que este jueves no hay sesión. Día para desconectar y descansar y regresar el viernes con las pilas cargadas y pensando en cerrar de la mejor forma posible antes del parón de selecciones. Ganar al Rayo y diáspora internacional.

La cruz

De todo lo bueno que le pasó al Barça en el duelo de ayer (en el que, por cierto, Laporta regresó al palco después de más de un mes de periodo electoral), la cruz de las lesiones. Primero Eric, que llegaba renqueante por culpa de una sobrecarga muscular en el gemelo. A priori, nada grave, fue más por precaución después de resentirse en el tramo inicial. Y luego, y quizás más preocupante por la dependencia que hay, Joan Garcia. 2-3 semanas de baja, debería llegar bien para la eliminatoria de Champions. Y respecto a esa eliminatoria, lo esperado. Atlético de Madrid. Sufrieron los del Cholo ante el Tottenham, pero de eso saben un rato. Serán dos partidos (tres contando el de Liga) durísimos.