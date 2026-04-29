Barça: Rúa inmediatamente después de ser campeones y trofeo en el Clásico

El pasado fin de semana quedó prácticamente sentenciada la Liga con el empate del Real Madrid ante el Betis en La Cartuja y la posterior victoria del Barça en el Coliseum contra el Getafe. La distancia entre azulgranas y blancos es de once puntos con quince por disputarse. Hay opciones que los de Hansi Flick sean campeones ya este próximo fin de semana, por lo que en el Spotify Camp Nou se han puesto a trabajar en las posteriores celebraciones.

El Barça será campeón el domingo si gana el sábado en Pamplona y el Real Madrid no lo hace un día después en Cornellà contra un Espanyol muy necesitado de puntos en la lucha por la permanencia. Ganarían los de Flick el título por pasiva y desde el sofá, pero en Can Barça no importa. Quieren ganar el título cuanto antes mejor.

Ante esta opción, ha habido debate en el club azulgrana. En un primer momento, eran partidarios de que, aunque se ganase la Liga este fin de semana, se celebrase por las calles de Barcelona después del Clásico. Tras una segunda reflexión, se ha decidido cambiar y celebrar la Liga de inmediato. Es decir, si se gana el domingo, la rúa por las calles de la ciudad se haría el lunes 4 o el martes 5, dependiendo de las conversaciones que se están teniendo con el Ajuntament de Barcelona. No se quiere esperar porque se considera una semana más tarde podría bajar la euforia, más si cabe si el resultado del Clásico, que se disputa el 10 de mayo, no es bueno para el Barça.

Si los resultados no se dan este fin de semana y el título se consigue en el Clásico ante el Real Madrid, la rúa tendría lugar también de forma inmediata, más que posiblemente el lunes 11 de mayo. El recorrido se está diseñando ya, teniendo en cuenta también las muchas obras que hay en la ciudad de Barcelona. Las últimas rúas empezaron en el Spotify Camp Nou y acabaron en el Arc de Triomf.

El trofeo de la Liga

También han hablado en el Barça con la Federación Española para saber cuando, en caso de alirón, podría la plantilla que entrena Hansi Flick recibir el trofeo de campeones. La pasada temporada, lo levantaron en el primer partido que jugaron como locales después de ser campeones. Fue ante el Villarreal en el Olímpic de Montjuïc. Según ha comunicado la Federación Española, la idea es que aquello se repita si el Barça gana la Liga este fin de semana. Es decir, que los de Flick levanten el trofeo en el Clásico contra el Real Madrid. Estaría en el palco el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán.

¿Y si el Barça no gana la Liga este fin de semana? La idea de la Federación es que el trofeo esté también en el Spotify Camp Nou en el Clásico y que los jugadores del Barça puedan levantarlo en caso de acabar el partido siendo campeones.