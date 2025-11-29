El Barça rozó el doble fichaje Bardghji: "Estuvimos muy, muy cerca"

El Barça estuvo muy cerca de hacer doblete con el apellido Bardghji este verano cuando fichó a Roony procedente del Copenhague. Así lo ha confirmado Rayan, el hermano pequeño del extremo sueco de tan solo 16 años y una de las grandes promesas del fútbol escandinavo.

En una entrevista en el diario 'Expressen', el delantero se ha sincerado asegurando que la operación estaba prácticamente hecha para seguir los pasos de su hermano y recalar en el FC Barcelona: "Estuvimos muy, muy cerca".

El extremo, que juega en la otra banda respecto a su hermano mayor, también había llamado la atención del club azulgrana tras sus actuaciones con la cantera del FC Copenhague. Su perfil, técnico, desequilibrante y con tendencia a partir desde izquierda hacia dentro, encajaba a la perfección con lo que buscaban los técnicos de La Masia, pero finalmente no se dio.

Según explica el propio Rayan, la familia se reunió la víspera de tomar una decisión final, valoró los escenarios y optó por una alternativa que consideraron más adecuada para la formación del pequeño de la familia: el FC Nordsjælland.

El club danés, reconocido por su apuesta por el talento joven y por facilitar el salto al fútbol profesional, sedujo al jugador con un plan estructurado y una vía rápida hacia el primer equipo. "Era un poco mejor para mí en este momento; tienen una muy buena planificación para mi desarrollo", asegura el atacante, que ya entrena con el conjunto absoluto pese a pertenecer formalmente al sub-19.

Roony compartió un story en Instagram junto a su hermano vestidos con una camiseta del Barça / Instagram

Unidos por el Barça

La decisión no fue sencilla. Tanto Roony como Rayan han confesado en varias ocasiones su pasión por el Barça, y el menor de los Bardghji no esconde que renunciar a La Masia fue complicado. "Es un club enorme y todos quieren jugar en el Barça", admite, dejando abierta la puerta a reencontrarse con su hermano mayor en el futuro: "Nadie sabe lo que puede pasar. Ir directamente del Nordsjælland al Barcelona… podría suceder".

En el club azulgrana, la evolución del extremo no pasa desapercibida. El Barça ya lo tenía monitorizado, y como os contamos en SPORT, había una oferta encima de la mesa para el pequeño de los Bardghji para fichar por el club azulgrana a partir de este noviembre al cumplir los 16 años.

Su perfil continúa encajando, y con Roony ya en la plantilla del primer equipo, la historia podría reactivarse si Rayan mantiene su progresión y consolida su debut en la Superliga danesa, objetivo que él mismo se ha marcado para esta temporada.