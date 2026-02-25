El Barça roza el pleno y Flick sonríe: todos disponibles salvo Christensen

El Barça se ha entrenado esta mañana en la Ciutat Esportiva para empezar a preparar el partido del próximo fin de semana ante el Villarreal. El equipo de Hansi Flick ha podido trabajar con prácticamente toda la plantilla, una imagen poco habitual teniendo en cuenta la gran cantidad de lesiones que ha habido en los últimos meses.

La única ausencia ha sido la de Andreas Christensen, que sigue recuperándose de su lesión de larga duración. El danés continúa con su proceso y todavía no se ha incorporado al grupo. Más allá de él, la enfermería está casi vacía, una buena noticia después de un inicio de temporada marcado por las bajas.

Gavi, poco a poco

Uno de los nombres propios de la mañana ha sido Gavi. El centrocampista ya regresó la semana pasada a trabajar con el grupo y sigue completando buena parte de las sesiones junto a sus compañeros con una evolución más que positiva. En el cuerpo técnico no quieren correr prisa pero poco a poco va dejando atrás una lesión que le ha impedido estar en los terrenos de juego durante muchos meses.

Quien ambién ha vuelto a pasar por la Ciutat Esportiva ha sido Marc-André ter Stegen y Héctort Fort. El guardameta alemán y el lateral español, actualmente cedidos en Girona y Elche, están utilizando las instalaciones del club para continuar con su recuperación. En la última semana los dos han acudido casi a diario para seguir con su trabajo específico.

Visitas técnicas

La mañana también ha dejado movimiento en los despachos y en las gradas del campo de entrenamiento. El ex técnico del Borussia Dortmund, Edin Terzić, ha estado presente junto a su segundo entrenador, Sebastian Geppert, presenciando la sesión. Ambos han visitado la Ciutat Esportiva con permiso del club para conocer de cerca la metodología de trabajo del cuerpo técnico azulgrana. Son visitas habituales entre entrenadores y forman parte del intercambio normal de experiencias en el fútbol profesional.

Así pues, tras meses de mucho trabajo por parte de los servicios médicos, el equipo llega a este tramo de la temporada con casi todos los efectivos disponibles. Flick, que ayer celebró su cumpleaños, puede contar con prácticamente toda la plantilla para afrontar el duelo ante el Villarreal.