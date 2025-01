El Barça romperá relaciones con Grant Thornton y cambiará de auditor

El FC Barcelona dejará de contar con Grant Thornton, la auditoría que le ha acompañado los últimos tres años, para buscar una nueva con la que trabajar cuando a final de temporada acabe el contrato que une a ambas partes. Esta firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y financiero tenía ciertas dudas acerca de la gestión llevada a cabo por la junta directiva presidida por Joan Laporta.

'El Confidencial' apunta a Crowe como la elegida para sustituir a la firma anterior. La que sería la nueva incorporación a las actuaciones económica de la entidad azulgrana no forma parte de las diez principales del sector en España (la mayoría de ellas han optado por no auditar las cuentas de los clubes de fútbol). El fin de relaciones con Grant Thorton llega tras algunas tensiones entre la auditoría y la junta, en la cual la primera no quiso poner firma a las cuentas del club sin dar salvedades.

Joan Laporta esperaba que con esta elección tuviera mayor margen de maniobra, pero no fue así. El cambio de EY a Grant Thorton se explicaba por esta vía, pero ahora se confirma que no se ha encontrado con lo que se buscaba.

Dudas en la operación financiera de más de 400 millones de euros

Contrastan las cifras de facturación entre una entidad y la otra, con Grant Thorton siendo ampliamente superior a la elegida ahora. Esta tiene una expectación de concluir el año llegando a los 100 millones de euros de facturación, cosa que no se replica en el caso de Crowe, que se quedaría en los 41 millones, aproximadamente, siempre según 'El Confidencial'.

El auditor hasta ahora vinculado al Barça compartió "serias dudas" acerca de la operación financiera de 408 millones de euros con Laporta en cabeza. Grant Thornton ya avisó al club azulgrana de la posibilidad real de computar la totalidad de aquella cifra como pérdidas, y aunque el año previo ya dudaron, en esta ocasión fueron más lejos con la situación financiera y sus operaciones en este transcurso.

Grant Thornton ha mostrado claras muestras de desacuerdo con los ejercicios del club. Consideran que el importe de la operación mencionada contiene un importante "suficientemente significativo para emitir una opinión con excepciones". La conclusión que alcanza la que hasta ahora ha sido la auditoría es que la ausencia de cumplimiento de los planes de negocio requiere el imperativo ajuste de la tasación de la inversión llevada a cabo, aplicando el deterioro.

El Barça, de acuerdo a la ley de auditoría, debería comprometerse hora durante los próximos tres años con Crowe, la auditoría elegida, según comenta 'El Confidencial'. Este medio añade que por el momento no hay confirmación ni oficialidad de un acuerdo cerrado, pero se prevé que se cierre próximamente.