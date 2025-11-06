El Barça se rompe por la defensa

El FC Barcelona tiene a sus centrales entre algodones. El empate a Brujas tuvo un sabor amargo por las oportunidades perdidas y los errores cometidos en zona defensiva. El técnico, Hansi Flick, dispondrá de poco margen de maniobra para corregir por el estado físico de sus zagueros.

Christensen ni tan siquiera viajó a Brujas, Eric regresó con una fractura de nariz, mientras que Cubarsí tuvo que salir de urgencia cuando se le quería proteger por unas molestias musculares de la semana pasada. Araujo se quedó como el único de los cuatro centrales que en los últimos días no ha sufrido ningún tipo de percance.

De todos modos, aún quedan tres días para el encuentro de Liga del próximo domingo en Balaídos y se podrían recuperar efectivos. Para empezar, Christensen ya estuvo a punto de volver frente al Brujas, pero el jugador no lo vio claro y se quedó en casa.

El danés no tiene un parte médico oficial sobre sus problemas físicos en el sóleo y mandan sus sensaciones. El propio futbolista espera estar por fin preparado para jugar en Balaídos, algo que significaría un auténtico alivio para Flick.

Por su parte, con Eric Garcia se confirmó en el viaje de vuelta que tenía la nariz rota y este jueves se someterá a más pruebas. En función de la gravedad de la fractura, quizá podría jugar con una máscara protectora en Vigo o tendría que perderse el partido.

Cubarsí, OK

El tercer jugador que Flick quería proteger era a Pau Cubarsí. El futbolista había dejado atrás unas molestias musculares, pero la idea era no forzar nada en Brujas. Pese a ello, tuvo que salir en el tiempo de descuento por la lesión de Eric Garcia. Pau estará en condiciones de jugar en Balaídos, siempre y cuando Flick lo considere oportuno.

El drama defensivo, por tanto, se solucionaría con la presencia de Pau Cubarsí para jugar probablemente al lado de Araujo. El Barça necesita ganar en Vigo para no correr el riesgo de que el Real Madrid ponga tierra de por medio en la pelea por la Liga.

A los problemas físicos, hay que añadir el bajo rendimiento de Wojciech Szczesny. El polaco ha encajado 15 goles en los 8 partidos que ha disputado y no ha mantenido ninguna portería a cero. En cambio, con Joan García se habían recibido 5 goles en 7 partidos.

En total, el Barça contabiliza 20 goles en contra en partidos oficiales en 15 encuentros, una cifra excesiva para un equipo que quiere aspirar a todas las competiciones. El regreso de Joan Garcia después del parón puede ayudar mucho con sus paradas imposibles, mientras el resto de centrales se recuperan físicamente y ganan en confianza.