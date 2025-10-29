El Barça se rompe: un calvario muscular sin fin

La plaga de lesiones que asola al FC Barcelona está temporada es digna de estudio. A pesar de haber tenido un verano de descanso y una pretemporada completa para preparar en las mejores condiciones el inicio de curso oficial, más de la mitad de la plantilla ha pasado ya por la enfermería blaugrana en dos meses y medio de competición. El último de ellos en añadirse ha sido Pedri, quien sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

Hasta la fecha, se contabilizan 15 lesiones en el Barça desde que arrancó el curso repartidas en 14 futbolistas: tres de carácter traumático (Joan Garcia, Marc Bernal y Gavi) y doce musculares (Ter Stegen, Balde, Christensen, Pedri, De Jong, Fermín, Olmo, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski por partida doble). Hay que matizar que en el caso de Marc Bernal no ha sido una lesión producida este año, puesto que se lesionó la temporada pasada, pero se perdió los tres primeros encuentros antes de recibir el alta médica. Pero claro, perder al tridente ofensivo ha dejado tocado -aunque no hundido- al equipo.

En la otra cara de la moneda, los únicos futbolistas que no han estado de baja en la presente campaña son Szczesny, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric Garcia, Marc Casadó, Rashford y Bardghji.

Preocupación

Por lo que respecta a las lesiones traumáticas, son impredecibles y no se pueden prevenir: las rodillas no avisan. Ahora bien, en lo que a las musculares se refiere, es trabajo de 'staff' evitar el mayor número posible de ellas. Por ello, la preocupación de Hansi Flick ha incrementado con el trascurso de las semanas al ver como la lista de bajas no hacía más que aumentar jornada tras jornada.

Evidentemente, el grado de dificultad para el técnico alemán a la hora de plantear los partidos se eleva exponencialmente al no poder contar con futbolistas tan esenciales en su esquema. En esta tesitura, veremos de qué manera se reinventa Flick antes las adversidades, demuestre capacidad de improvisación y cintura, además de dar un voto de confianza a La Masia. Buen reto por delante para el germano en su segunda temporada en el banquillo culer.