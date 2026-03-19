El Barça rompe la barrera de los 100 millones en la Champions

El FC Barcelona ha logrado consolidar unos ingresos de 100,34 millones de euros tras certificar su clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Esta cifra supone un cumplimiento estricto de los objetivos económicos del club, que ya ha superado la barrera de los cien millones gracias a la suma de varios conceptos retributivos de la UEFA.

Para alcanzar esta cifra, el Barça combina diversos conceptos que premian su trayectoria en la presente edición. La base se sustenta en los 18,62 millones fijos por participar en la fase de liga, a los que se suman 11,2 millones por su rendimiento deportivo (cinco victorias y un empate) y otros 10,8 millones derivados de su quinta posición final en la tabla y el bonus por terminar en el "Top 8". El salto definitivo hacia los tres dígitos llega con los premios por superar rondas eliminatorias, que inyectan 11 millones por los octavos y 12,5 millones por los cuartos de final. Finalmente, la bolsa se completa con una estimación de 36,22 millones provenientes del nuevo Value Pillar (pilar de valor).

¿Que es el pilar de valor?

A pesar de estos números, el club se sitúa actualmente en la sexta posición de ingresos totales, viéndose superado por clubes como el Madrid o PSG, pese a que estos tuvieron que disputar el 'play-off'. La explicación reside en el pilar de valor, el nuevo criterio de la UEFA que distribuye el 35% del total de los premios de la competición. Este sistema combina el valor de los derechos televisivos nacionales con el coeficiente de rendimiento de los clubes en los últimos cinco y diez años.

En este apartado, el Barça se ve penalizado frente a sus competidores directos debido a que las eliminaciones tempranas en temporadas anteriores lastran su posición en el ranking histórico. Mientras que equipos como el Madrid o el PSG aprovechan su estabilidad en las rondas finales durante la última década para obtener una mayor tajada de los derechos audiovisuales, el club azulgrana se encuentra todavía en una fase de recuperación de ese estatus internacional.

De cara al futuro inmediato, las proyecciones económicas para el club son optimistas si se mantiene la progresión deportiva en el torneo. El acceso a las semifinales reportaría 15 millones de euros adicionales de forma directa, mientras que alcanzar la final en Budapest añadiría otros 18,5 millones a las arcas de la entidad.

En el escenario más favorable, levantando el trofeo, el Barcelona percibiría un extra de 6,5 millones por la victoria y aseguraría 4 millones más por la participación en la Supercopa de Europa de la temporada siguiente. Bajo este supuesto de éxito total, los ingresos globales del club podrían elevarse hasta los 140,34 millones de euros, sin contar el incremento proporcional que recibiría en el pilar de valor por la mejora sustancial de su coeficiente UEFA de cara al próximo ciclo competitivo.