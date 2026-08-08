El Barça, con todo a por Rodri: segunda oferta y prisa por cerrar

El Barça no quiere eternizar la incorporación de Rodri. El área deportiva azulgrana espera solventar la llegada del todavía centrocampista del Manchester City por la vía rápida. Todas las partes coinciden en que dilatar una operación que tiene el visto bueno de los clubes implicados y el propio futbolista no tiene sentido ya que no beneficia a nadie.

Pero el deseo de Rodri y el Barça tendrá que superar un escollo aún importante. El City ya se ha abierto a posibles rebajas en su exigencia económica y en las últimas horas, desde Inglaterra, ya se señala que el club inglés atendería la marcha del futbolista si el Barça hace un esfuerzo económico y se acerca de una u otra manera a una cantidad próxima a los 70 millones de euros. Nada que ver con los 80 millones que se plantearon en el inicio de las negociaciones.

Segundo asalto

Los contactos entre Barça y City son continuos y van encaminados a ir puliendo ofertas y contraofertas a la espera de encontrar una salida capaz de satisfacer a ambas entidades. En este sentido ya se dio a conocer que la primera propuesta formal del club azulgrana (45 millones de euros fijos más otros 10 en variables) estaba lejos de la petición de arranque de un Manchester que no quería rebajar los 80 millones.

Unas diferencias que ya se daban por descontadas antes de empezar. La primera propuesta estaba destinada al fracaso, aunque en el Barça ya habían advertido que habría nuevas alternativas de inmediato para seguir acercando posturas y evitar a toda costa entrar en un segundo culebrón al estilo de Julián Álvarez. Nada que ver uno y otro caso.

En estas últimas horas, tanto de Manchester como desde Barcelona, los clubes se han limitado a confirmar que las conversaciones siguen su curso, van por buen camino y no deberían romper la voluntad de formalizar el traspaso. Pese a estos buenos deseos, sí han admitido que las posturas aún están alejadas y nadie se atreve a señalar cuando habrá fumata blanca.

En este segundo asalto negociador, el Barça ya habría planteado dar un salto significativo en su oferta económica hasta alcanzar la cifra de los 60 millones de euros, aunque no estaban definidos los apartados de fijos y variables.

El optimismo en Can Barça sigue vigente y se confía que con esta nueva variante económica se encuentre una vía definitiva para solucionar los habituales flecos finales, ajustar las cantidades definitivas e intentar por todos los medios que la próxima semana Rodri pueda ser presentado como un refuerzo de lujo para el Barça de Hansi Flick 2026-27.