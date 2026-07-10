El Barça ya tiene rival para el segundo partido del 'stage' en Inglaterra

El FC Barcelona ya tiene rival para el segundo partido del 'stage' en Inglaterra: el Preston North End, de la Championship, la segunda categoría inglesa. Según el programa 'Què T'hi Jugues', el encuentro se disputará, a puerta cerrada, el lunes 3 de agosto en el St George's Park de Birmingham, donde el conjunto azulgrana se hospedará durante una semana para preparar el curso 2026/27.

El encuentro contra el Preston, justo antes de poner rumbo a Barcelona, será el segundo en tierras inglesas, pues el Barça se medirá al Birmingham City, también de la Championship, el 30 de julio. En la concentración podrán estar Araujo, De Jong y Raphinha, eliminados de forma prematura en el Mundial. No así, en principio, el resto de mundialistas, que tendrán 21 días de vacaciones, tal y como acordaron la FIFA y FIFPro para preservar la salud de los futbolistas.

Los jugadores del Preston celebran un gol la pasada temporada / @pnefc

La clasificación de Jules Koundé a las semifinales condiciona la fecha en la que el Barça disputará su primer partido de LaLiga. Javier Tebas, presidente de la competición, avanzó hace unas semanas que se aplazará el encuentro inaugural de cualquier equipo con representación en las 'semis' del Mundial.

Por ello, el FC Barcelona-Athletic Club, previsto para el 15 o 16 de agosto, se celebrará una semana y media más tarde, el 26 o 27 de ese mismo mes. El primer choque liguero de los azulgranas, por tanto, será el 22 o el 23 de agosto contra el Elche, en el estadio Martínez Valero.

Con la confirmación del partido ante el Preston, ya se conocen cinco rivales del Barça en esta pretemporada, que arranca el próximo lunes 13 de julio. El primer duelo tendrá lugar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Europa, el 24 de julio. El día 27, el equipo de Hansi Flick pondrá rumbo a Inglaterra, donde se medirá a los dos clubes de la Championship antes de volar a Udine. En Italia, el FC Barcelona participará en un triangular contra el Udinese y el Nottingham Forest el 8 de agosto. Para acabar, el 19 de agosto será el turno del Trofeu Joan Gamper, aunque todavía sin rival confirmado.