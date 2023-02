El Barça rinde homenaje a las víctimas de Turquía y Siria

Los futbolistas blaugranas saltaron al césped de La Cerámica con una camiseta en apoyo de las víctimas "Suport víctimes Turquia i Síria (apoyo víctimas Turquia y Siria)", rezaba el mensaje en la camiseta del Barça

Son ya casi 40.000 las víctimas provocadas por el terremoto que ha afectado a Turquía y Siria, aunque la cifra seguirá aumentando con el paso de los días. La catástrofe es de dimensiones dantescas y el mundo, más lento de lo que sería recomendable, está despertando y mostrando su solidaridad hacia todos los dos países.

El Barça, que ya ha reaccionado con varias iniciativas que se han llevado a cabo aprovechando los compromisos de este fin de semana de las secciones profesionales de la entidad, también ha querido poner su granito de arena en La Cerámica. Los futbolistas de ambos equipos se fotografiaron junto a una pancarta en la que se podía leer "cada minuto cuenta". Por parte del Barça, la plantilla que dirige Xavi Hernández ha saltado al terreno de juego luciendo una camiseta cuyo mensaje rezaba "Suport víctimes Turquia i Síria (apoyo víctimas Turquía y Síria)". Antes del encuentro, el estadio llevó a cabo un minuto de silencio en recuerdo también de la catástrofe humanitaria que están sufriendo estos dos países. También los jugadores del Villarreal lucieron una camiseta con el lema "we stand with you, Türkiye and Siria (estamos con vosotros, Turquia y Siria".

Por otro lado, los jugadores del Barça también lucieron un brazalete negro en recuerdo del ex blaugrana Marcos Alonso, padre del hoy defensa culé. Eso sí, el minuto de silencio que se guardará para recordarle se llevará a cabo en el Camp Nou, puesto que en Villarreal el homenaje fue para las víctimas turcas y sirias.